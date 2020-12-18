中央經濟工作會議：明年保持對經濟恢復必要支持 政策不急轉彎

中央經濟工作會議本周三至五（16至18日）在北京舉行，部署明年經濟工作。會議強調，明年要紮實做好「六穩」，努力保持經濟運行在合理區間，宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性，保持對經濟恢復的必要支持力度，政策操作上要更加精準有效，不急轉彎。其中，積極的財政政策要提質增效、更可持續；穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度。

努力保持經濟運行在合理區間

會議指出，明年是中國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年，做好明年經濟工作，要鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，更好統籌發展和安全，紮實做好「六穩」工作、全面落實「六保」任務，科學精準實施宏觀政策，努力保持經濟運行在合理區間，堅持擴大內需戰略，強化科技戰略支撐，擴大高水平對外開放，確保「十四五」開好局，以優異成績慶祝建黨100周年。

會議指出，明年宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性。要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢復的必要支持力度，政策操作上要更加精準有效，不急轉彎，把握好政策時度效。要用好寶貴時間窗口，集中精力推進改革創新，以高質量發展為「十四五」開好局。

其中，積極的財政政策要提質增效、更可持續，保持適度支出強度，增強國家重大戰略任務財力保障，在促進科技創新、加快經濟結構調整、調節收入分配上主動作為，抓實化解地方政府隱性債務風險工作，黨政機關要堅持過緊日子。

穩健貨幣政策靈活精準、合理適度

穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定，處理好恢復經濟和防範風險關係，多渠道補充銀行資本金，完善債券市場法制，加大對科技創新、小微企業、綠色發展的金融支持，深化利率匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

會議要求，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，要緊緊扭住供給側結構性改革這條主線，注重需求側管理，打通堵點，補齊短板，貫通生產、分配、流通、消費各環節，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡，提升國民經濟體系整體效能。同時，更加注重以深化改革開放增強發展內生動力，在一些關鍵點上發力見效，起到牽一發而動全身的效果。

中央經濟工作會議 列明年八大工作重點

中央經濟工作會議據報本周召開 關注5大看點

責任編輯：林佩怡

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