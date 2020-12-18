反壟斷列明年重點任務 中央經濟工作會議這樣說金融創新監管

一年一度、部署明年中國經濟工作的中央經濟工作會議今日結束。會議提出明年8大重點任務，其中包括強化反壟斷和防止資本無序擴張。

內地近期針對金融科技壟斷連環出手，繼政治局會議首提「強化反壟斷和防止資本無序擴張」後，反壟斷在中經會也佔據重要篇幅。

「反壟斷」資本整風 中經會前釋訊號

政治局首提反壟斷 互聯網巨頭前路啟示？

中經會提出，反壟斷、反不正當競爭，是完善社會主義市場經濟體制、推動高質量發展的內在要求。國家支持平台企業創新發展、增強國際競爭力，支持公有制經濟和非公有制經濟共同發展，同時要依法規範發展，健全數字規則。

金融創新須在審慎監管下進行

會議明確，要完善平台企業壟斷認定、數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範。要加強規制，提升監管能力，堅決反對壟斷和不正當競爭行為。金融創新必須在審慎監管的前提下進行。

在早前政治局會議提出反壟斷後，已被認為是劍指金融科技巨頭。中原銀行首席經濟學家王軍分析，高層一直在呼籲創新，但一些資本不專注於創新，總是想逃避監管收割韭菜。

他稱，鼓勵創新也不能沒有監管，未來還是要節制資本，資本的擴張是有邊界，不能游離於監管和法治之外，要樹立監管的權威，還要加強反壟斷立法，不排除會仿效國外對一些巨頭進行反壟斷調查、甚至進行拆分。而這也是提前化解系統性風險的重要舉措。

政治局會議分析研究明年經濟工作 強化反壟斷、防資本無序擴張

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責任編輯：林佩怡

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