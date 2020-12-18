中經會提糧食安全這「卡脖子」技術攻關 立志打場翻身仗

為期3天的中央經濟工作會議今日結束，會議部署明年經濟工作，其中一項重點任務，是解決好種子和耕地問題，強調保障糧食安全，開展種源「卡脖子」技術攻關，立志打場種業翻身仗。

據新華社報道，中經會確定明年要抓好8大重點任務，第五項是解決好種子和耕地問題。

會議表示，保障糧食安全，關鍵在於落實藏糧於地、藏糧於技戰略。要加強種質資源保護和利用，加強種子庫建設。要尊重科學、嚴格監管，有序推進生物育種產業化應用。開展種源「卡脖子」技術攻關，立志打一場種業翻身仗。

農業農村部：明年新建高標準農田1億畝

會議提出，要牢牢守住18億畝耕地紅線，堅決遏制耕地「非農化」、防止「非糧化」，規範耕地佔補平衡。要建設國家糧食安全產業帶，加強高標準農田建設，加強農田水利建設，實施國家黑土地保護工程。要提高糧食和重要農副產品供給保障能力。要加強農業面源污染治理。

值得注意，農業農村部昨日發布，為適應確保國計民生要求，以保障國家糧食安全為底線，明年全國計劃新建高標準農田1億畝，加快補齊農田基礎設施短板，提升糧食產能。

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責任編輯：林佩怡

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