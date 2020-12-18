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【中美科技戰】中經會提「搞出更多獨門絕技」 產業鏈自主抗脫鉤

國情動向 22:56 2020/12/18

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中美博弈不斷升級，科技戰尤甚，美國謀求對中國圍堵與脫鉤，中國決心要建設科技強國、強調自力更生抗衡。在剛結束的中央經濟工作會議，提出明年8大重點任務，首次把科技排第一，提出盡快解決一批「卡脖子」問題，並搞出更多獨門絕技。

為期三天的中央經濟工作會議周五（18日）結束，會議確定把「強化國家戰略科技力量」和「增強產業鏈供應鏈自主可控能力」，排在明年經濟工作的第一、第二位。

任務之首 「科技」全文出現14次

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉稱，「科技」和「創新」被提到了前所未有的高度，在中經會全文中分別出現14次和16次。

中央經濟工作會議敲定八重點 強化科技列首位（公告全文）

據新華社，會議要求確定科技創新方向和重點，著力解決制約國家發展和安全的重大難題。要發揮新型舉國體制優勢，發揮好重要院所高校國家隊作用，推動科研力量優化配置和資源共享。

要抓緊制定實施基礎研究10年行動方案，重點佈局一批基礎學科研究中心，支持有條件地方建設國際和區域科技創新中心。要發揮企業在科技創新中的主體作用，支持領軍企業組建創新聯合體，帶動中小企業創新活動。同時，要加強國際科技交流合作。要加快國內人才培養，並完善激勵機制和科技評價機制，

在增強產業鏈供應鏈自主可控能力方面，會議要求針對產業薄弱環節，實施好關鍵核心技術攻關工程，盡快解決一批「卡脖子」問題，在產業優勢領域精耕細作，搞出更多獨門絕技。實施好產業基礎再造工程，打牢基礎零部件、基礎工藝、關鍵基礎材料等基礎。

此外，會議指出，積極的財政政策要保持適度支出強度，在促進科技創新、加快經濟結構調整、調節收入分配上主動作為。

「去中國化」論調升 供應鏈面臨安全風險

中國社科院經濟研究所所長黃群慧分析指出，疫情發生以來，全球產業鏈、供應鏈正在重構，中國產業鏈供應鏈面臨著前所未有的安全風險。一方面，疫情以來，很多國家開始重新審視對中國供應鏈的依賴，一些政要或企業家力推「去中國化」，美國更是在推動高科技領域的中美脫鉤。

另一方面，中國在很多基層關鍵領域還有諸多「卡脖子」的短板，不少核心零部件、元器件、關鍵原材料、關鍵工藝等方面有基礎不牢問題。以前對產業基礎問題重視不夠，認為不是宏觀領域應該考慮的問題，但在複雜多變國際環境下，恰恰是這些領域容易出現問題，因此放到非常突出的位置。

中國巧用RCEP抗美：外循環VS去中國化

人行前行長戴相龍：中美經濟及金融難脫鈎

責任編輯：林佩怡

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