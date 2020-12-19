中芯國際等中企遭美列貿易黑名單 王毅籲中美對話協商取代制裁

美國特朗普政府在任期尾聲加碼對華強硬。美國周五（18日）新增數十家中國公司進入貿易黑名單，其中包括中國最大的芯片製造商中芯國際（00981）和中國無人機製造商深圳大疆創新科技有限公司。

王毅：中美在疫情、經濟、氣候上有合作空間

國務委員兼外交部長王毅表示，美國應該選擇與中國進行對話和協商，而不是針對中國企業實施「不可接受的」單邊制裁。他敦促美國停止「過分誇大國家安全概念」和「任意壓制中國企業」。

王毅在給亞洲協會(Asia Society)做的一次特別講話中表示，中美需要用對話和協商來取代制裁。

王毅補充表示，中國已經知曉了美國當選總統拜登的四項政策優先事項，並認為其中至少三項--應對新冠疫情、經濟復甦和氣候變化--為兩國之間的合作提供了空間。拜登將於1月20日宣誓就職。

華盛頓周五證實，將把包括芯片製造商中芯國際在內的數十家中國企業加入貿易黑名單。

美國商務部表示，針對中芯國際的行動，是源於中國的「軍民融合」項目，以及有證據表明中芯國際與中國軍事工業集團相關實體有活動往來。

商務部還表示，將把全球最大的無人機公司大疆(DJI)列入名單，一起列入名單的還有無錫中德美聯生物技術(AGCU Scientech)、中國科學儀器材料有限公司(China National Scientific Instruments and Materials)和光啟集團(Kuang-Chi Group)，他們被控「通過濫用基因收集和分析或高科技監控，在中國境內縱容了大規模的侵犯人權行為」。

中國外交部發言人汪文斌稍早表示，若消息屬實，這將是美國動用國家力量打壓中國企業的又一例證，中國將繼續採取必要措施維護企業的合法權益。中方敦促美方停止將經貿問題政治化，停止泛化國家安全概念，打壓外國企業的錯誤行為，為中美的經貿合作提供開放、公平和非歧視性的環境。

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責任編輯：蒯宇澄

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