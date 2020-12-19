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【新冠疫苗】衛建委詳解中國疫苗：保護半年沒有問題

社會熱點 12:45 2020/12/19

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中國新冠疫苗如何接種，保護效力如何？國家衞健委今日表示，內地將實行「兩步走」方案，在全國范圍內為民眾接種。衛健委並指，疫苗能提供多長時間的保護還不能下結論，但一些數據顯示，疫苗保護期在半年以上是沒有疑問的。

內地如何接種疫苗？

國家衛生健康委指出，內地目前接種的策略是按照「兩步走」方案，在全國范圍內實施接種。

第一步，主要是針對部分重點人群開展接種，這些人群包括從事進口冷鏈、口岸檢疫、船舶引航、航空空勤、生鮮市場、公共交通、醫療疾控等感染風險比較高的工作人員，以及前往中高風險國家或者地區去工作或者學習的人員。

第二步，隨著新冠疫苗正式上市、生產供應保證能力逐步提升，對老年人、有基礎疾病的高危人群以及後續的普通人群，疫苗接種工作都會全面、有序開展，目標是力爭通過主動免疫建立群體免疫保護鏈。

中國疫苗保護期限？

針對疫苗保護有效期，國家衛健委副主任曾益新回應稱，由於新冠病毒出現還不到一年，疫苗能提供多長時間的保護還不能下結論，但一些數據顯示，疫苗保護期在半年以上是沒有疑問的。

他說，今年上半年，中國一些疫苗啟動一二期臨床試驗，很多志願者參與其中，也一直在進行隨訪。

數據顯示，這些志願者的抗體依然存在。此外，很多醫療機構也對康復出院的新冠病人隨訪，深圳市傳染病醫院對400多名出院病人的隨訪數據顯示，最早出院的病人10個月後還存在抗體。 「這些數據都顯示，疫苗保護期在半年以上沒有太多疑問。但能不能保證5年、10年甚至終身免疫還不能下結論。」

曾益新又解釋稱，流感疫苗每年要打1次，不是因為它保護期1年，而是因為病毒變異，不同的病毒亞型在流行。對於新冠疫苗，樂觀估計，不用半年或1年就接種1次。

但他也強調，群體免疫仍未建立，加上沒有疫苗的保護力可達百分百，民衆接種疫苗後仍要戴口罩、保持社交距離、勤洗手。

中國疫苗安全性如何？

國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衛生健康委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉表示，中國7月開展新冠疫苗緊急使用後，6萬多人接種後去境外高風險地區，沒有一例感染報告。

此外，境外蒐集的聚集性感染案例發現，打沒打疫苗，感染風險和感染程度差異顯著。目前我國三款滅活疫苗在境外開展的三期臨床試驗中，已有7.5萬人、15萬劑/次在境外接種，研究顯示沒有出現嚴重安全隱患。

政醫管局監察專員焦雅輝則指，根據前期的接種經驗，接種國內疫苗最常見的不良反應包括頭痛、發燒、局部紅腫、咳嗽、食欲不振、腹瀉等，沒有出現異常的嚴重副作用。

疫苗如何定價？

國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉表示，關於疫苗的價格，它首先是一個以企業為主體。

但有幾個原則必須要遵循，第一個是公共產品屬性的原則，既然是公共產品屬性，最終定價的依據就是成本。而且疫苗的價格，還要隨著生產規模和使用規模擴大而不一樣，隨著疫苗批准附條件上市以後，會形成相應的價格機制。

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責任編輯：蒯宇澄

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