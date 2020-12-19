【新冠肺炎】北京再有2本土確診 為朝陽區慶豐包子店員工

時隔多月，北京再有本土新型冠狀病毒肺炎確診病例，兩名確診者為慶豐包子酒仙橋店員工，因與境外輸入確診病例密切接觸而感染。

國家主席習近平於2013年曾過曾赴慶豐包子用餐，慶豐包子因此聲名鵲起。

根據北京衛生健康委員會通報，18日新增17宗確診病例，其中14宗為境外輸入，3宗為本土病例，其中2宗在北京，屬境外輸入的關聯病例。兩人為北京慶豐包子酒仙橋店女員工，兩人同住一宿舍，分別為46歲及48歲。目前該店鋪已關門，暫時不對外營業，包子鋪樓上的酒店也已封閉。

北京疾控發布通報，呼籲12日至14日曾在慶豐包子鋪酒仙橋店用餐的民眾主動聯繫，進行必要檢測。

北京市委書記蔡奇在18日下午主持北京市疫情防控工作領導小組會議時指，兩宗本土案例為疫情防控敲響了警鐘，要迅速行動，果斷處置。

鍾南山：新冠病毒出現環境傳人

此外，內地近月出現多宗本土病例涉及冷凍貨品搬運工人，中國工程院院士鍾南山表示，新型冠狀病毒原本是人傳人，現在出現環境傳人的情況，他認為需要科學家尋找規律，並研究預防措施。

鍾南山指出，國內疫情防控面臨兩大風險，一是境外輸入，二是新冠病毒通過環境傳播。其中，冷凍貨品包裝的病毒會不會使人感染；病毒濃度達到多高會出現感染，以及病毒能夠存活多少天，這些新問題都需要找出規律，研究預防措施。

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責任編輯：蒯宇澄

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