中國今明兩年經濟增速料達5%　中財辦卻稱日子未必好過

中央財經委員會辦公室副主任韓文秀稱，今明兩年經濟增速平均或在5%左右，但他坦言，「數字好看，日子未必好過」，同時經濟發展也面臨較多不確定性。

指今年經濟將增長2%左右

韓文秀在中國經濟年會上表示，今年中國是唯一實現正增長的主要經濟體，全年經濟總量將突破100萬億元，增長2％左右，在世界經濟中的份額將由去年的16.3％上升到17.5％左右。

而由於今年基數陡然降低，明年經濟增速在數據上看可能會比較高，今明兩年經濟增速平均或在5%左右，但日子未必好過，且上述預測並不是板上釘釘。

他表示，要保持政策的連續性和穩定性，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢復的必要的政策支持力度，不急轉彎，防止出現政策懸崖。

其中，積極的財政政策要提質增效，更可持續，保持適度支出強度，增強國家重大戰略任務財力保障，在促進科技創新、加快經濟結構調整、調節收入分配上主動作為。穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定，處理好恢復經濟和防範風險關係，多渠道補充銀行資本金，完善債券市場法制，加大對科技創新、小微企業、綠色發展的金融支持。

集成電路等新興產業出現爛尾工程 要加強指導

韓文秀又提到，近年來，集成電路、電動汽車、新能源等新興產業出現一些爛尾工程，教訓非常深刻，反映了一些地方和投資決策者不懂得這些產業的發展規律和風險特徵。要加強統一規劃和宏觀指導，統籌好產業佈局，避免盲目投資重複建設。

他指，昨日結束的中央經濟工作會議上，「強化國家戰略科技力量」，再次被置頂，還有明確提出要以戰略性需求導向，發揮新型舉國體制優勢，發揮好重要院所高校國家隊作用。

此外，今年中經會提出明年重點任務之一，包括強化反壟斷和防止資本無序擴張。韓文秀指，國家支持平台企業創新發展，但平台經濟的許多業務具有金融性質，有的實際上是鑽監管的空子，造成過度金融化。中央經濟工作會議要求，金融創新必須在審慎監管的前提下進行。

他指出，市場壟斷和無序擴張野蠻生長的問題日益明顯，出現限制競爭、損害消費者權益、風險隱患積累等衍生的問題，存在監管滯後，甚至監管空白。

他指，平台企業創新發展可增強國際競爭力，惟同時要依法依規發展健全數字規則，完善相關法律法規，加強對壟斷行為的控制，提升監管能力。

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反壟斷列明年重點任務 中央經濟工作會議這樣說金融創新監管

中央經濟工作會議：明年保持對經濟恢復必要支持 政策不急轉彎

責任編輯：蒯宇澄

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