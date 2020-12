黑客強攻美國又關中國事？特朗普罕與蓬佩奧「打架」

黑客群體近日成功闖入美國網絡信息管理平台SolarWinds旗下的Orion,並據此入侵了美國財政部等多個政府機構的門戶網站。美國當局鎖定黑客來自俄羅斯,國務卿蓬佩奧並為此作出聲明;但總統特朗普卻在Twitter唱反調,質疑事件是中國所為,惟他沒提出任何證據。

特朗普(Donald Trump)當地時間周六(19日)在Twitter發帖稱,「比起真實世界,網絡攻擊現象其實在散播假新聞的媒體當中更有存在感。一切都在我的掌控之中。俄羅斯,俄羅斯,俄羅斯,每當出現什麼事情,這就是最優先的口號,但這也有可能是中國做的,只不過主流媒體出於尤其是金錢原因,不想提罷了」。

美官方疑俄所為 特朗普唱不同調

特朗普還藉機轉向他仍未承認失敗的總統選舉,說「也有可能出現了針對美國投票系統的攻擊,我贏得了大選,這很明顯,這讓美國更加窘迫」。

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of....

....discussing the possibility that it may be China (it may!). There could also have been a hit on our ridiculous voting machines during the election, which is now obvious that I won big, making it an even more corrupted embarrassment for the USA.