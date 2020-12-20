中央鐵腕整頓網絡金融  京東大量下架這服務

中央整頓網絡金融的腳步沒有停下，人民銀行官員更定調，網絡平台從事存款放貸是「無照駕駛（無牌駕駛之意）」，應被監管。內地媒體稱，包含京東 （9618） 等多家科技業者，已大舉下架旗下的網絡存款服務。

澎湃新聞、21世紀經濟報道等內地媒體報道，目前中國監管部門對於網絡平台發展存款業務極為關注，加上有螞蟻科技的「前車之鑑」，包含京東、百度、騰訊 （0700） 與攜程等科技公司，都已經陸續將旗下相關的網絡金融服務下架。

報道指出，京東旗下的京東金融，在11月底時尚有91項與網絡存款相關的產品，陸續將相關產品下架後，目前僅剩36項，削減超過一半。

人行曾批網絡存款放貸是「無照駕駛」

報道引述業內人士的看法指，科技業者除了逐步減少網絡存款產品的數量之外，由於近期監管趨嚴、風聲鶴唳的氛圍瀰漫，也使產品發行速度變慢。

分析指，網絡存款產品被盯上的原因，和近期官方的「定調」有關。

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人民銀行金融穩定局長孫天琦15日指出，近兩年多家銀行在網絡金融平台推出存款產品，但網絡金融平台此類金融業務屬於「無照駕駛」的非法金融活動，也應納入金融監管範圍。

在此之前，銀保監主席郭樹清表示，將關注對於大型科技公司涉足金融的風險，避免「大到不能倒」情況的出現。他並批評，部分網絡金融服務為了誘導消費，而放貸給欠缺還款能力的人。

在更早一點，螞蟻科技集團上市計劃臨時喊停，也被視為是當局的「監管重拳」。

京東等平台 網絡存款服務大量減少

報道另提到，近日京東金融的一支宣傳「消費貸」產品的短片，被抨擊歧視農民工、鼓吹豪奢等錯誤價值，在網上引發熱議。京東後來在官方微博連發兩則道歉文，自陳「為了追求業績，迷失了自我，喪失了責任，丟掉了初心」，並表示「團隊的文化和價值觀出現了問題」。

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螞蟻集團董事長井賢棟日前表示，要在監管的指導下全力做好暫緩上市的善後工作。

報道指出，這幾家具有規模的科技公司做出表態後，將有利於往後官方推動相關金融監管措施。

責任編輯：鄧國強

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