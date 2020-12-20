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【新冠疫苗】美媒曝中國疫苗推出路綫圖  明年四月是關鍵

國情動向 18:10 2020/12/20

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新冠肺炎疫苗研製「國際賽」進入關鍵時刻，輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）陸續在美歐展開大規模接種後之際，美媒引述中國當局內部會議紀要，曝光中國疫苗推出路綫圖，其中除了計劃在春節前向全國5000萬名特定人士，接種兩款國產實驗性疫苗外，預定相關疫苗會於明年四月正式推向市場。

華爾街日報引述知情人士稱，中國衛生官員日前在一個電話會議上，討論在明年1月15日和2月5日前、也就是春節前夕，分批向全國5000萬人接種兩款國產實驗性疫。

南華早報最先在上周報道了這項國產疫苗接種計劃。國家衛健委和省級疾控中心已在電話會議中，就此傳達了指示。

春節前向全國5000萬人施打實驗性疫苗

美國彭博通訊社隨後引述知情者，曝光了更多細節；中國已為今次大規模接種計劃，預備了1億劑國產疫苗，由於每人要接種兩針，因此5000萬人將在1月15日之前接種第一劑疫苗，在2月5日之前接種第二劑；此舉是要防範新冠疫情在春節前、又或春節期間的民眾出行高峰期，再度大爆發。

【新冠疫苗】衛建委詳解中國疫苗：保護半年沒有問題

中國疫苗為何「不搶跑爭第一」 官媒揭這原因

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而華爾街日報則進一步引述消息指，中國內地完成春節前的「實驗性疫苗」接種計劃後，明年春季將會為更多人群接種這些疫苗。

當中一名看過這次會議書面紀要的知情人士還透露，中國政府計劃隨後在明年4月份把上述疫苗正式推向市場。這兩款疫苗分別來自國企中國醫藥集團有限公司（Sinopharm，國藥集團），以及民營企業科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）。

國藥與科興疫苗  明年4月才正式推向市場？

華爾街日報記者周五曾致電國藥集團，尋求就上述消息置評，但電話無人接聽。科興控股的一名發言人沒有回覆置評請求。國家衛生健康委員會和國家疾病預防控制中心都沒有作出回應。

另一方面，華爾街日報也引述消息指，中國擬訂購首批外國新冠疫苗。復星醫藥與跟輝瑞聯合開發疫苗的德國製藥商BioNTech，達成供貨協議，獲得政府許可後，BioNTech將向中國提供至少1億劑疫苗。

科興新冠疫苗採購中標價400元兩劑 內地接種收費漸浮面

【新冠肺炎】菲律賓將採購2500萬劑科興疫苗 明年3月送達

責任編輯：鄧國強

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