發改委部署明年工作：前瞻性防範和化解金融風險

國家發改委召開全國會議，部署明年九大工作任務，強調當前國內外環境仍然複雜嚴峻，明年要着力穩定宏觀經濟運行，實施擴大內需戰略，加力推進關鍵核心技術攻關，此外，要前瞻性防範和化解金融風險，用市場化法治化手段處置企業債務違約問題。

全國政協外事委員會主任、前財長樓繼偉表示，非常時期的財政貨幣政策，應該考慮有序退出，又指暫停螞蟻上市，實質是要防範系統性風險於事前事中。

據國家發改委消息，全國發展和改革工作會議18至19日（周五至周六）在京召開，會議指出，明年要著力穩定宏觀經濟運行，繼續做好「六穩」工作、落實「六保」任務，同時要實施擴大內需戰略，完善內需體系，形成強大國內市場。

此外，要拓展區域發展新空間，持續推動北京非首都功能向外疏解，高標準、高質量建設雄安新區，加快京津冀、長三角、粵港澳大灣區城際和市域郊鐵路建設；持續深化市場化改革，深入推進高水平對外開放，落實好外商投資准入負面清單，穩步推進海南自由貿易港建設。

會議提出，要統籌做好發展和安全工作，強化重點領域風險防範化解。深入推進煤電油氣產供儲銷體系建設。前瞻性防範和化解金融風險，運用改革思路和市場化法治化手段處置企業債務違約問題。

樓繼偉：非常時期財政貨幣政策應考慮有序退出

另外，樓繼偉出席中國財富管理50人論壇年會時表示，中國在全球深陷疫情下，成為唯一實現經濟正增長的主要經濟體，在非常時期的財政貨幣政策，應該考慮有序退出。他強調，並非立即就退，而是必須逐步退，令宏觀槓桿率可以穩住並逐步下降。

樓繼偉發言時亦不點名提及螞蟻暫停上市的事，指某金融數據平台早前遭監管當局約談，暫停上市，實質是要防範系統性風險於事前事中。

他表示，如果單一金融數據平台佔有的市場份額過大，可能會導致大量的信貸壞賬，以某平台為例，它與多家銀行合作形成數萬億元貸款。可以限制與單一平台合作的銀行數量，讓多家平台按同樣的條件做類似業務，需要在效率和風險之間做出平衡，防止贏者通吃、大而不能倒。他強調，正如中央經濟工作會議定調，金融創新必須在審慎監管的前提下進行。

樓繼偉又稱，金融要回歸本源，服務實體經濟。金融亂象對國內大循環有很大危害，治理金融亂象還不能說已經完成。在美國金融政策外溢性導致外部市場波動性明顯加大背景下，中國需要保持定力，去槓桿治理亂像的方向不能動搖。

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責任編輯：蒯宇澄

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