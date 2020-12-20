《外商投資安全審查辦法》釋3訊號 美媒：中美再次交手

針對美國將中企列入實體名單，以及美國總統特朗普簽署《外國公司問責法案》，中國發改委及商務部發布《外商投資安全審查辦法》（下稱《辦法》），將對軍工、重大裝備製造、重大金融服務等外商投資進行安全審查。美媒稱，有觀點指，中美這兩個最新監管審查令被視為劍指對方，雙方再次交手。中國官媒報道稱，《辦法》透露出3個訊號。

涉重要領域的外商投資 須接受審查

國家發改委及商務部周六發布的《辦法》，將針對投資軍工、軍工配套等關係國防安全的領域，以及在軍事設施和軍工設施周邊地域的投資，進行安全審查。此外，對有關國家安全的重要農產品、重要基礎設施、重要能源和資源、重要運輸服務、重要金融服務、關鍵技術等重要領域，並取得投資企業實際控制權的外商投資，必須接受安全審查。《辦法》將於明年1月18日起實施。

據官媒中新社報道，《辦法》釋放出三重訊號。其一，今後中國對外開放將更重視防控風險。

中國對外開放將更重視防控風險

其二，中國開放將邁向更高水平，不會停滯，更不會倒退。

文中說，根據新規定，安全審查按照必要、合理的原則，設定審查程序和時限，分層次，遞進式推進審查，並將在實施過程中精准審查影響或者可能影響國家安全的外商投資，避免安全審查泛化。

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其三，今後中國將更重視運用國際通行制度和規則維權。

文中說，外商投資安全審查是國際通行的外資管理制度。近年來，世界主要國家和地區陸續推出或完善外商投資安全審查制度，如美國出台《外資風險審查現代化法》，歐盟出台《外國直接投資框架條例》，澳洲出台《外商投資改革法》等。中國此番出台《辦法》，正是順應趨勢，是利用國際通行規則維護自身利益的體現。

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特朗普周五（18日）簽署了《外國公司問責法案》。法案規定，如果外國公司連續三年未能通過美國上市公司會計監督委員會（PCAOB) 的審計，將禁止這些外企的證券在美國的任何交易所上市。

美媒報道，《外國公司問責法案》得到美國國會兩院全面支持，特朗普簽署後，中國隨即出台“外商投資安全審查辦法”《外商投資安全審查辦法》，有看法認為，這是中國對美國的做法作出迅速反擊。

責任編輯：尹航

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