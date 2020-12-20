  • 17°C
香港時間 : 20201220日 (日) 19:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《外商投資安全審查辦法》釋3訊號 美媒：中美再次交手

國情動向 18:36 2020/12/20

分享：

針對美國將中企列入實體名單，以及美國總統特朗普簽署《外國公司問責法案》，中國發改委及商務部發布《外商投資安全審查辦法》（下稱《辦法》），將對軍工、重大裝備製造、重大金融服務等外商投資進行安全審查。美媒稱，有觀點指，中美這兩個最新監管審查令被視為劍指對方，雙方再次交手。中國官媒報道稱，《辦法》透露出3個訊號。

涉重要領域的外商投資 須接受審查

國家發改委及商務部周六發布的《辦法》，將針對投資軍工、軍工配套等關係國防安全的領域，以及在軍事設施和軍工設施周邊地域的投資，進行安全審查。此外，對有關國家安全的重要農產品、重要基礎設施、重要能源和資源、重要運輸服務、重要金融服務、關鍵技術等重要領域，並取得投資企業實際控制權的外商投資，必須接受安全審查。《辦法》將於明年1月18日起實施。

據官媒中新社報道，《辦法》釋放出三重訊號。其一，今後中國對外開放將更重視防控風險。

中國對外開放將更重視防控風險

其二，中國開放將邁向更高水平，不會停滯，更不會倒退。

文中說，根據新規定，安全審查按照必要、合理的原則，設定審查程序和時限，分層次，遞進式推進審查，並將在實施過程中精准審查影響或者可能影響國家安全的外商投資，避免安全審查泛化。

【中美科技戰】搞垮華為無意義 美專家：北京能隨時這樣做

【中美角力】中國主宰這些礦物開採 在新能源領域先贏一仗

其三，今後中國將更重視運用國際通行制度和規則維權。

文中說，外商投資安全審查是國際通行的外資管理制度。近年來，世界主要國家和地區陸續推出或完善外商投資安全審查制度，如美國出台《外資風險審查現代化法》，歐盟出台《外國直接投資框架條例》，澳洲出台《外商投資改革法》等。中國此番出台《辦法》，正是順應趨勢，是利用國際通行規則維護自身利益的體現。

中芯國際等中企遭美列貿易黑名單 王毅籲中美對話協商取代制裁

人行前行長戴相龍：中美經濟及金融難脫鈎

特朗普周五（18日）簽署了《外國公司問責法案》。法案規定，如果外國公司連續三年未能通過美國上市公司會計監督委員會（PCAOB) 的審計，將禁止這些外企的證券在美國的任何交易所上市。

美媒報道，《外國公司問責法案》得到美國國會兩院全面支持，特朗普簽署後，中國隨即出台“外商投資安全審查辦法”《外商投資安全審查辦法》，有看法認為，這是中國對美國的做法作出迅速反擊。

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

中央鐵腕整頓網絡金融 京東大量下架這服務
今日
中央鐵腕整頓網絡金融 京東大量下架這服務
【新冠疫苗】美媒曝中國疫苗推出路綫圖 明年四月是關鍵
今日
【新冠疫苗】美媒曝中國疫苗推出路綫圖 明年四月是關鍵
發改委部署明年工作：前瞻性防範和化解金融風險
今日
發改委部署明年工作：前瞻性防範和化解金融風險
中美關係 維權 外資 審計 中國共產黨 中共中央政治局 中華人民共和國國家發展和改革委員會 金融 中華人民共和國商務部 中國發改委

上一篇文章

【中美科技戰】搞垮華為無意義 美專家：北京能隨時這樣做

下一篇文章

中經會提糧食安全這「卡脖子」技術攻關 立志打場翻身仗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

黑客強攻美國又關中國事？特朗普罕與蓬佩奧「打架」
黑客強攻美國又關中國事？特朗普罕與蓬佩奧「打架」
【中美科技戰】搞垮華為無意義 美專家：北京能隨時這樣做
【中美科技戰】搞垮華為無意義 美專家：北京能隨時這樣做
【中美角力】美軍轟中國缺席會議 京駁斥「責任全在美方」
【中美角力】美軍轟中國缺席會議 京駁斥「責任全在美方」
拜登憂過度制裁中國 逼虎跳牆致一反效果
拜登憂過度制裁中國 逼虎跳牆致一反效果
華為禁令下在法國興建首家海外設備廠 有這層考慮？
華為禁令下在法國興建首家海外設備廠 有這層考慮？
【中美科技戰】中經會提「搞出更多獨門絕技」 產業鏈自主抗脫鉤
【中美科技戰】中經會提「搞出更多獨門絕技」 產業鏈自主抗脫鉤