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【中澳關係】澳洲龍蝦跌至百元隻  賣得愈多漁民哭得愈慘（組圖）

國情動向 19:48 2020/12/20

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中國與澳洲關係深陷冰封，中國以邊境檢疫作報復手段、阻擋澳洲龍蝦進口。澳洲業者惟有出口轉內銷，但價格大跳水，有澳洲超市更以每隻20澳元、折合港幣約118元震撼價，叫賣原本是奢侈品的龍蝦。儘管奇招吸引澳洲本土消費者搶購，但羊毛出自羊身上，超市賤賣龍蝦、作為供貨者的漁民只能賣一隻蝕一隻、賣得多蝕得多。

中國變相封殺澳洲龍蝦，澳洲兩大連鎖超市巨頭伍爾沃斯（Woolworths）和科爾斯（Coles）卻人棄我取，加大採購原本用於出口的龍蝦，然後低價出售。

當中，科爾斯超市在今年聖誕節前推出優惠，西澳岩龍蝦不以重量計價，劃一每隻20澳元、這與半價出售相若；而伍爾沃斯超市的售價與之相同，結果引發消費者搶購，迫使超市限購。

澳洲超市劃一每隻龍蝦賣20澳元  等如半價

澳洲人報指出，伍爾沃斯超市已在全澳範圍內，實行每人每筆交易限購四隻龍蝦的規定，科爾斯超市也將從16日開始實施同樣的限制。

科爾斯超市今年的龍蝦採購量是去年的29倍。該超市一名發言人說，看到這麼多的顧客想要支持本地的海鮮產業，「真是太好了」。

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至於澳洲其他零售商的龍蝦也跌價嚴重。有報道指，市場上的龍蝦價格已下跌近3成，至大約每公斤70至80澳元（折合港幣約410至470港元）。

但值得注意是，零售商賤價賣龍蝦，實際建基於壓低價商、包括漁民的價格；即時澳洲普遍人吃便宜龍蝦，其實是建基於漁民少賺利潤、甚至是做蝕本生意。

零售賣得便宜  皆因漁民做蝕本生意

有媒體引述澳洲漁民及統計數據指，澳洲龍蝦的捕撈採購價原先應該是在30-40澳元（折合港幣177-236元）每公斤之間；如果只是30澳元售出，除去成本幾乎沒什麽賺頭，但現在採購價往往在20澳元、折合港幣約118元左右，反映澳洲的漁民正在做虧本生意。

因此有許多的澳洲漁民表示，他們的前景如何，目前還在等待中國方面的消息。

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但伍爾沃斯超市肉類和海鮮部門負責人蒂姆·迪丁（Tim Dudding）卻稱，銷售更多龍蝦對行業和消費者而言是「雙贏」，一方面為西澳洲州的漁民提供了一條出路，一方面也讓更多普通家庭能在聖誕餐桌上享用昔日的奢侈品。

伍爾沃斯的西澳岩龍蝦供貨商、杰拉爾頓漁民合作社首席執行官馬特·魯特（Matt Rutter）也表示，當地消費者可以買到更便宜的龍蝦，起碼讓龍蝦加工業需要更多人力資源。

責任編輯：鄧國強

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