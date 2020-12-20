「內循環」財富行先  京建國際財富管理研究院

▲ 「財富中國領袖」首期班啟動儀式

中國經濟進入「內循環為主的雙循環」時代，財富隨經濟戰略變局率先遷轉。北京國際財富管理研究院近日舉行「財富中國領袖」教育項目首期班開學典禮暨研討會，該項目以「連接世界財富，深耕中國價值」為宗旨，致力於培養具有全球視野的創新性財富管理人才，服務北京金融中心建設。

作為金融機構和高淨值人群密度最高的城市，北京今年獲國務院批復「服務業自貿區」，其中，副中心通州的一個明確發展目標是打造「國際財富管理中心」。北京國際財富管理研究院落戶該區域，成為北京國際財富中心園區的特色機構，「財富中國領袖」是該研究院的首個教育項目。

重視科技自主研發 需匹配財富管理人才

國際財富管理研究院董事長李山表示，從人類歷史發展進程看，有財富為基礎，才能誕生偉大的科技和經濟。中國是一個迅速發展的經濟體，並且現在更加重視科技的自主研發，更需要有能夠與經濟發展速度所匹配的財富管理人才和能力。

▲ 國際財富管理研究院董事長李山

他說，與經濟體量和科技研發需求相比，當前內地國民財富管理教育嚴重不足，財富管理人才、包括行業監管人才的儲備都很不足，與先進國家存在明顯差距。比如瑞士已經有數百年的財富管理經驗積累，但中國的財富管理僅有不足10年時間，經驗不足，就必然會帶來各種各樣的問題。

國際財富管理研究院顧問委員會主席、瑞士信貸集團董事長UrsRohner，國際財富管理研究院為中國和世界搭建了互相溝通和學習的橋梁，希望通過各方的合作，共同將「財富中國領袖」項目打造成業界標桿。

據介紹，該項目致力於為中國頂尖財富管理人才打造互學共創的多元化學習和遊歷體驗，首期班共招收36名學員，包括財富家族代表、行業領袖、傑出創業者等。

本報駐京記者：潘攀