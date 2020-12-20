  • 16°C
香港時間 : 20201220日 (日) 22:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中芯不坐等美國扼殺　傳蔣尚義謀用這招突圍（組圖）

經濟脈搏 22:31 2020/12/20

分享：

中芯不坐等美國扼殺　傳蔣尚義謀用這招突圍（組圖）

中芯國際（0981）被美國商務部列入制裁實體清單後，周日發出通告，承認10nm納米及以下先進製程將承受「重大不利」，業界指中芯技術升級恐遭遇重大障礙。但內地媒體引述消息指，中芯不坐以待斃，新任副董事長蔣尚義試圖憑其人脈、尋求買入最尖端EUV光刻機的可能性、爭取高端芯片國產化。

新浪科技引述業內人士消息指出，蔣尚義履新後，將試圖搭路、尋求與荷蘭半導體設備巨頭ASML（艾司摩爾）進行談判，希望能採購到ASML的極紫外光（EUV）設備。

蔣尚義擬搭路與ASML談判  購極紫外光設備

報道指，中芯國際一直無法從ASML取得EUV設備，儘管這家荷蘭公司在法律上不受美國行政措施的制約，但顧及與美方的關係，ASML對向中國出售最先進芯片生產設備，深深存在顧慮。

芯外憂未完又內患？傳蔣尚義回巢梁孟松辭職

梁孟松辭職信藏密碼：曝中國芯片弱點與進步

    點擊圖片放大
    +4
    +3

所謂EUV（極紫外光）光刻機，能利用波長非常短的光，在矽片上形成數十億個微小結構，構成一個高端芯片；與舊型設備相較，EUV設備可以生產更小、更快、更強大的芯片。

可以說，EUV是以目前技術生產高端芯片，幾乎必不可少的工具。而這款光刻機，對中芯未來發展有極關鍵作用。

中芯國際原來的執行長梁孟松15日在辭職聲明中透露信息，指已開發完成7納米技術，明年4月進入風險量產；至於更先進的5納米和3納米製程，只要EUV光刻機到來，就可進入全面開發。

ASML的EUV光刻機  生產先進芯片不能缺

換句話說，中芯就算一如所傳，目前能不用EUV便能生產7納米芯片，但如未來要開拓3納米製程，以追趕台積電，EUV是必不可少的工具。

【中芯國際】蔣尚義回巢中芯「抗美」 曾形容弘芯是場噩夢

中芯國際被美國列入限制投資名單後 面臨集體訴訟風險

而中芯國際周日（20日）晚間公告稱，公司被列入實體清單（Entity List）後，供應商須獲得美國商務部的出口許可才能向公司供應；對用於10納米及以下技術節點（包括極紫外光技術）的產品或技術，美國商務部會採取「推定拒絕」（Presumption of Denial）的審批政策進行審核；同時中芯為部分特殊客戶提供代工服務也可能受到一定限制。

中芯國際並稱，經初步評估，該事項對公司短期內運營及財務狀況無重大不利影響，對10納米及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響。

聲明指，公司將持續與美國政府相關部門進行溝通，並視情況採取一切可行措施，積極尋求解決方案，力爭將不利影響降到最低。

中芯國際遭美列「軍企名單」 面對麻煩可大也可小  

美列中芯國際、中海油入黑名單 涉中國軍方企業增至35間（附名單）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中芯國際等中企遭美列貿易黑名單 王毅籲中美對話協商取代制裁
2020/12/19
中芯國際等中企遭美列貿易黑名單 王毅籲中美對話協商取代制裁
【中芯國際】梁孟松辭職信藏密碼：曝中國芯片弱點與進步
2020/12/18
【中芯國際】梁孟松辭職信藏密碼：曝中國芯片弱點與進步
中芯外憂未完又內患？傳蔣尚義回巢梁孟松辭職
2020/12/16
中芯外憂未完又內患？傳蔣尚義回巢梁孟松辭職
中芯國際被美國列入限制投資名單後 面臨集體訴訟風險
2020/12/16
中芯國際被美國列入限制投資名單後 面臨集體訴訟風險
【中芯國際】蔣尚義回巢中芯「抗美」 曾形容弘芯是場噩夢
2020/12/16
【中芯國際】蔣尚義回巢中芯「抗美」 曾形容弘芯是場噩夢
政治 地緣政治 硬件 創新科技及應用 科技產品 汽車科技 交通科技 通訊科技 軍事科技 醫療科技

下一篇文章

「內循環」財富行先 京建國際財富管理研究院
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中央鐵腕整頓網絡金融 京東大量下架這服務
中央鐵腕整頓網絡金融 京東大量下架這服務
印度英雄主義可怕？傳鴻海單一廠房不敢聘逾萬人（組圖，有片）
印度英雄主義可怕？傳鴻海單一廠房不敢聘逾萬人（組圖，有片）
【中芯國際】梁孟松辭職信藏密碼：曝中國芯片弱點與進步
【中芯國際】梁孟松辭職信藏密碼：曝中國芯片弱點與進步
【中美芯片戰】銀彈抗美！國產28納米以下芯片企業免稅十年
【中美芯片戰】銀彈抗美！國產28納米以下芯片企業免稅十年
反制美國？內地發布《外商投資安全審查辦法》
反制美國？內地發布《外商投資安全審查辦法》
全球芯片大缺貨 美制裁華為加劇產業「芯荒」
全球芯片大缺貨 美制裁華為加劇產業「芯荒」