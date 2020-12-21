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中美疫苗新一戰 對美國出現「免疫落差」怎辦？

國情動向 09:39 2020/12/21

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中美疫苗新一戰 對美國出現「免疫落差」怎辦？

新冠肺炎全球大流行，中國女生Evelyn Wu為了盡快回到英國留學，早前自費接種了尚在試驗階段的中國新冠疫苗。縱使疫苗效能未明，她稱自己「相信中國，相信政府」。

新冠疫苗競賽現已進入衝刺階段。美國、英國等西方國家已開始大規模接種疫苗，美國更立下3個多月接種1億人這追取目標，務求盡快收拾疫情，重啟經濟。

中國雖早把疫情控制住，惟這也間接導致疫苗試驗數據公佈進度遜於歐美，美媒更稱中國疫苗擬2021年4月才正式推出國內市場。加上中國人口眾多，疫苗普及速度和幅度或會與美歐形成「免疫落差」。

中國自家疫苗數據遲遲未出爐，主因是本地現存新冠病例寥寥。研究員要找到接種了疫苗後確診的人來計算有效率，是相當困難的事，這阻礙了中國測試得出數據。其實英國年中感染人數一度大幅減少時，牛津大學疫苗研究人員也碰到這問題。

揭中國疫苗數據為何遲不出來 有效率是這樣計的

中國女生為返英打國產疫苗：我是白老鼠 但我信政府

美國疫情看來亦轉機在望，疫苗全民接種上周已經開始。美國候任總統拜登表示，要於明年1月上任後百日內備好1億劑疫苗，為5,000萬人接種（一人需要兩劑）。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏團隊模擬推算，假如美國疫苗鏈運作暢順，100日為5,000萬人接種，而其餘民眾約一半人願意接種，那麼美國疫情在明年第3季初就會迎來拐點，R0值屆時會降至1以下，意味每病人傳染人數少於1人，疫情開始受控。

蓋立普月初公佈民調則顯示，願意打疫苗的美國人達63%，較9月50%低位明顯反彈。

按這些數據進一步演繹，若然一切順利，美國至明年底接種疫苗人數會達2億。加上美國疾控中心（CDC）料，真正感染過新冠病毒的人數可達確診人數10倍，而這些人對病毒已有一定免疫能力。在此之下，美國3億多人口到2020年底、2021年初就能基本實現群體免疫這終極目標。

美媒曝中國疫苗推出路綫圖 明年4月是關鍵

衛建委詳解中國疫苗：保護半年沒有問題

這就為中國帶來挑戰。中國雖然早已控制住疫情，民眾短時間內接種疫苗需求不大，但中長期而言，中國人口或會面臨相當免疫壓力。

中國確診總人數比美歐少得多，感染病毒而天然免疫的人數同樣少得多，而中國人口龐大亦會為全民接種疫苗構成考驗。中國與美歐可能因此形成免疫落差，在群體免疫之路中落後。

國家衛健委10月預期，中國國產疫苗今年可生產6.1億劑，明年產量可增至10億劑以上。兩年逾16億劑疫苗夠為8億人接種，數字確是可觀，但也只佔中國14億人口60%不到。這意味着，中國對疫情的嚴防死守策略，要至少維持至......

（節錄）

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撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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