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【新冠肺炎】全球第二階段疫情恐折騰2年 疫殁者更多

社會熱點 12:21 2020/12/21

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衛健委專家：全球次階段疫情恐還要2年 發病死亡更多

新冠肺炎病毒在英國變異，全球疫情更添不明朗。第一財經報道，國家衛健委高級別專家組成員曾光19日在人民政協報主辦的座談會表示，全球新冠肺炎疫情很快要進入第二階段，也就是全球開始大規模接種疫苗，直到普遍免疫，這段時間可能到2年，甚至更長，而發病人數和死亡人數超過第一階段。

他說，從疫情暴發到現在為止是第一階段，在沒有疫苗的情況下人類與病毒作鬥爭；第二階段馬上開始，全球開始大規模接種疫苗，終點是全球獲得普遍的免疫狀態。

曾光認為，第二階段比第一階段的時間還要長，可能1到2年，甚至更長，而且這段時間將更殘酷，因為從國際大背景來看，現在是在全球疫情最高點上開始疫苗接種，發病人數和死亡人數超過第一階段。

中美疫苗新一戰 對美國出現「免疫落差」怎辦？

【新冠疫苗】美媒曝中國疫苗推出路綫圖  明年四月是關鍵

内地昨增23宗新冠肺炎確診

他並指出，「中國現在已經出現了疫情頻發和多發的情況，如果再進一步的發展，這是非常需要引起重視的公共衛生問題」。曾光建議，中國應該有高級智庫來從戰略角度規劃公共衛生的發展，整體謀劃、系統重塑、全面提升。

另一方面，内地昨新增新冠肺炎確診病例23例，其中境外輸入病例21例（上海8例，內蒙古6例，廣東3例，福建2例，山西1例，四川1例），本土病例2例（遼寧1例，黑龍江1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例4例，均為境外輸入病例（均在上海）。

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責任編輯：游昊雲

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