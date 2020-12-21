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冬至為何大過年？南方吃湯圓 北方吃這個

社會熱點 10:27 2020/12/21

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2020年12月21日是冬至。冬至是一年二十四節氣當中，最後一個節氣，也是一年之中日照最短的一天。在中國人習俗裏，冬至地位特別重要，有如節日一樣，是與家人團聚吃飯的日子。中國各地度過冬至的習慣也有一些區別，南方人喜歡在冬至吃湯圓，北方人則愛在這天吃餃子。

所謂冬至，乃陰極之至，陽氣始生，日南至，日短之至，日影長之至，故曰「冬至」。

冬至通常在西曆12月21至23日之間，這是一年之中白天最短，夜晚最長，最具冬天色彩的一天，與6月夏至正好相反。冬至過後，日照時間開始變長，天地陽氣再次增加，是一個新循環的開始，故古人認為冬至是大吉之日。

加上冬至臨近歲晚，與農曆新年頗為接近，因此冬至亦有「亞歲」、「賀冬」之稱，重要程度僅次過年。另一種說法是「冬至大如年」，甚至「冬至大過年」。

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中國人把冬至作為節日來過，據悉源於漢代，盛於唐宋。

《後漢書》中記載：「冬至前後，君子安身靜體，百官絕事，不聽政，擇吉辰而後省事。」這一天朝廷上下要放假休息，歡樂地過一個安身靜體的節日。宋朝以後，冬至逐漸成為官方祭祀祖先和神靈的節慶活動。在民間，人們更多遵從的是一些應景習俗，吃特色食品。

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湯圓是南方的冬至必備，全家聚首一堂吃湯圓寓意「團圓」、「圓滿」，冬至吃的湯圓因此又叫「冬至團」。傳統上，南方湯圓多以糖、肉、芝麻、蘿蔔絲等做餡，做成湯圓以後，除了自家吃，也會饋贈親友，以示祝福之意。

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在江南水鄉，冬至也有吃赤豆糯米飯的習俗。這種食物來源於一個傳說：共工氏有一個兒子作惡多端，在冬至這天死去，死後仍不悔改，變成了厲鬼繼續殘害百姓，但是人們發現這厲鬼最怕赤豆，便在冬至這一天煮赤豆飯吃，以此來驅避厲鬼，防災祛病。

北方人則習慣在冬至吃餃子，更有「冬至不端餃子碗，凍掉耳朵沒人管」的有趣講法。這是為了紀念「醫聖」張仲景。

張仲景是東漢末年南陽稂東人，著有《傷寒雜病論》。他看到家鄉百姓飢寒交迫，耳朵都凍爛了，於是在冬至那天施捨祛寒嬌耳湯，醫治百姓凍瘡。他把羊肉，辣椒和一些驅寒藥材熬煮成湯，再撈出來放入餡料，並用麵皮包成耳朵形狀煮熟，這在後來就演變成餃子。

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責任編輯：連兆鋒

中國 冬至 農曆新年 食品 節慶

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