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【廣州大停電】5G機械人幫手應變  廣州上月演練全市停電（組圖）

社會熱點 11:00 2020/12/21

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廣州停電在冬至凌晨上演，事件雖震撼廣州輿論場，但實質未有造成重大混亂、大部份地區亦迅速恢復供電，反映應急措施湊效。而廣州剛在上月進行了一次模擬全市大停電的應急演習，其中包括演練利用5G及機械人技術，迅速勘災和應對。

根據人民網報道，這次稱「2020年廣州市大面積停電應急演練」的演習，上月19日在南沙舉行。據悉，這是廣州歷年來規模最大的一次停電應急演練。

【廣州大停電】今晨突斷電！城區漆黑一片  部份地方斷水斷網（組圖，有片）

【南方限電】義烏工廠有訂單都無用 被逼停工恐遲交貨

此次演練選擇超強台風登陸廣東省沿海、廣州局部地區出現極端強對流天氣的場景，模擬部分輸變電設備受損，造成大面積停電，全市減供負荷170萬千瓦，佔總負荷的10.3%。

在此場景下，分監測預警、啟動響應、應急處置、響應結束四個階段進行演練，全方位檢驗應急組織、應急預案、應急保障水平，重點對政企聯動、行業協同的應急聯動機制進行磨合。

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而演練現場，5G通信、機器人、大數據平台等智能化應急指揮、災情勘察、搶修復電新技術新裝備集體登場亮相。

5G+機器人支援巡檢「死角」

例如，在災情勘察中，「5G+機器人」對輸電線路、電纜隧道、變電站、配電房進行無人化、無死角巡檢，將災情第一時間傳輸到應急指揮系統，有效解決受災現場人員無法快速到達進行災情勘察的難題。

這次演練由廣東省能源局指導，廣州市人民政府和南方電網有限責任公司聯合主辦，廣州市工業和信息化局、廣州市應急管理局、廣東電網公司廣州供電局承辦。

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責任編輯：鄧國強

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