【中國經濟】LPR連續8個月不變符預期 人行近3個月首重啟14天逆回購

▲ LPR連續8個月不變符預期 人行近3個月首重啟14天逆回購

2020年中國最後一期貸款市場報價利率（LPR）出爐，連續8個月不變符預期，其中1年期LPR為3.85%，5年期以上LPR為4.65% ，兩個期限品種報價均與上個月持平。人行也公開市場今進行千億元（人民幣，下同）14天期逆回購和100億元7天期逆回購操作，其中14天期品種為時隔近3個月重啟，單日凈投放900億元。

興業證券固定收益分析師羅雨濃稱。，進入年末無論是LPR八連穩，還是今時隔近3個月重啟14天逆回購，均明確彰顯人行維穩預期態度，中央經濟工作會議也表態巨集觀政策不急轉彎，料短期貨幣政策還將維持穩健，不會再收緊貨幣。路透上周五對34位金融機構人士的調查顯示，因為本月MLF操作利率維持在2.95%，故受訪人士一致預期12月LPR也將連續第八個月持平。

貸款市場報價利率（LPR）由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由中國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。

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人行早前稱要深化LPR改革

在今年全部12次LPR報價中，1年期LPR在1月保持不變，2月下調10個基點，3月按兵不動，4月下調20個基點，5月至12月均保持不變，累計下調30個基點；去年8月首度亮相的5年期LPR在今年的12次報價中累積下調15個基點，1月按兵不動，2月下調5個基點，3月保持不變，4月則下調了10個基點，5月至今保持不變。

人行在最新一期貨幣政策執行報吿中指出，下一步要健全市場化利率形成和傳導機制，持續深化LPR改革，鞏固市場化LPR報價機制，督促金融機構更好地將LPR嵌入貸款FTP（內部資金轉移定價）中，增強貸款內外部定價與LPR的聯動性，用改革的辦法促進融資成本進一步下行，提高貨幣政策傳導效率。

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責任編輯：游昊雲

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