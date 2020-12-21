▲ 【廣州大停電】南方斷電無關停購澳洲煤 這才是真相（組圖，有片）

廣州大停電消息震撼內地社會，事件瞬間成為網絡熱話，有論者擔心南方限電、斷電問題正在蔓延。這一波電荒因何而來？北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍認爲，中國限電與叫停澳洲煤進口沒有直接關係，更重要的原因是地方政府年底有減排指標，以及冬季耗電量大幅提高所致。

南方地區近日因電力供應緊張而采取限電措施，有報道分析認爲這與中國限制從澳洲煤炭進口導致發電用煤短缺所致。不過受訪學者指出，澳洲進口煤炭佔中國煤炭總量比例並不大，上述措施或與中國此前提出的減排承諾有關。

實踐中國「碳中和」承諾 各地起動減排

綜合雲財經、《21世紀經濟報道》和《新京報》等中國媒體報道，浙江、湖南、江西等陸續發布限電、停電通知，其中浙江義烏市以及金華市要求行政事業單位以及公關場所盡量少開或不開供暖設備，當地工廠也接到相關的停電通知。

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據浙江玉環縣一名銅製品生產商指，工廠因停電通知已決定至周三（23日）停產三天。

湖南和江西則發出通知，呼籲不使用高耗能電器、高峰時段可實施中斷負荷等。

由於煤炭是中國主要的發電能源，限電措施引發外界猜測或與中國限制澳洲煤炭進口有關。

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國家發改委前天作出解釋，稱本月以來全國用電需求快速增長，是因爲一來工業生產快速恢複拉動用電增長；二是極寒天氣進一步增加用電負荷；三是外受電能力有限和機組故障增加電力保供困難。但發改委表示，居民生活用電未受影響，電力供應能力總體充足。

新躍社科大學副教授林大偉接受《聯合早報》訪問時說，從中國近年的煤炭用量來看，限制用電可能有助於碳排放的減少。

他分析說，在中澳交惡前，澳洲原本有3200萬噸煤炭打算供應給中國用電企業，然而即使這筆交易達成，比起中國今年預計的用煤總量41億噸，也只是很小的數值，且中國國內也有能力增加煤炭生產。他因此研判，限電措施更可能是與國家主席習近平此前在聯大宣布的「碳中和」承諾有關。

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林大偉還指出，雖然中國過去三年的煤炭用量逐年遞增，但在總能源量的比例中卻有微弱減少，並增加了天然氣、核能等再生能源的比例，說明中國有環保方面的考量。

他說，從國際關係角度來看，中國限電措施或被視爲一種政治象徵，讓人聯想到與中澳急劇下滑的關系；但從經濟學角度分析，以供應和消耗的數據來看，兩者之間的聯繫則並非如外界想象那樣。

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北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍接受《聯合早報》採訪時也認爲，中國限電與澳煤進口沒有直接關係，更重要的原因是地方政府年底有減排指標，以及冬季耗電量大幅提高所致。

唐任伍說，像浙江、湖南這些南方地區沒有供暖，近幾年家庭電暖設備大幅增加，耗電量不亞於夏天。另一方面，中國面臨環境治理壓力，各地也有減排考核指標需要完成，因此在年底采取措施以減少煤炭用量。

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責任編輯：鄧國強

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