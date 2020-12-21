【新冠疫苗】內地首批接種預計5000萬人次 2月15日前完成

中外均有地區開始部署新冠肺炎疫苗接種工作。據內媒《健康時報》，內地首批新冠疫苗預計接種5,000萬人次，首針將於1月15日接種完成，第二針於2月15日完成。具體仍待官方发布為準。

中國新冠疫苗的應用居國際前列

報道稱，12月20日晚，原上海疾控中心免疫規劃科疫苗醫師陶黎納表示，據業內消息，內地首批新冠疫苗預計接種5,000萬人次，首針將於1月15日接種完成，第二針於2月15日完成。具體仍待官方发布為準。

「我國新冠疫苗的應用是走在國際前列的，7月份我國便簽署了新冠疫苗緊急使用，預計今年年底或2021年初還將簽署新冠疫苗附加條件上市，明年4月初正式上市」，陶黎納說，「而國外12月份剛批覆新冠疫苗的緊急使用」。

中國接種的策略是按照兩步走方案，在全國範圍內實施接種。

「現階段主要是針對部分重點人群開展接種，包括從事進口冷鏈、口岸檢疫、船舶引航、航空空勤、生鮮市場、公共交通、醫療疾控等感染風險比較高的工作人員，以及前往中高風險國家或者地區去工作或者學習的人員」，陶黎納說，「普通人群可關注居所附近的衛生服務中心、鄉鎮衛生院或者綜合醫院，有消息應該會第一時間公布」。

中國接種按照兩步走方案

國家衛生健康委醫政醫管局監察專員焦雅輝在19日发布會上介紹，提醒各位接種者，在接種過程當中一定要實事求是地向醫務人員如實反饋個人的身體健康狀況，有什麽樣的基礎疾病，現在是不是正在處於疾病的发病期，有沒有過敏史，是不是過敏體質等。

另外，據以往經驗，不良反應往往會在接種後30分鐘內出現，所以接種者接種後要在接種點停留30分鐘。在這個過程中，如果出現一些問題，醫務人員可及時處理。30分鐘後，沒有問題可以回家。回家以後，即便出現了剛才不良反應相關徵狀，也要及時就醫。

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責任編輯：尹航

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