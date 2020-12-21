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今年内地票房前十電影是什麽？荷李活片僅《天能》上榜（組圖，有片）

經濟脈搏 12:18 2020/12/21

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今年内地票房前十電影是什麽？荷李活片僅《天能》上榜

在2020年還剩10天之時，内地票房累計突破184億元（人民幣，下同），對比2019年總票房641.5億元，大跌70%之多。雖然還有一個多星期才到年末，但今年内地票房前十排位基本已定，其中國產片佔9席，荷李活影片只有《天能》以4.5億元的票房屈居第10。

在去年國內總票房前十中，雖然也只有《復仇者聯盟4》和《狂野時速：雙雄聯盟》兩部影片，但前者票房高達42.4億元；再往前的2018年，票房前十中有四部荷李活大片。

在中國票房市場上，荷李活影片對國產片已沒有早年間的明顯優勢，疫情的暴發更穩定了國產片的地位——國產電影不僅在本土壓倒荷李活影片，即便算上國際市場，今年中國票房冠軍《八佰》也創下新紀錄——2020年度全球票房冠軍。《八佰》共計31億元的票房（約4.74億美元），超過最賣座的荷李活片《重案夢幻再重組》，該片全球票房為4.26億美元。

以下為暫時2020年内地票房前十電影：

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不過，也要看到内地今年票房總體下滑明顯：除了《八佰》和《我和我的家鄉》（28.3億），僅有《姜子牙》和《金剛川》票房超過10億，《除暴》《誤殺》等片即便位列前10，票房也只在5億元左右徘徊，而去年排名第10的《狂野時速：雙雄聯盟》也有14.3億元票房。

衝擊年度總票房200億目標頗難

此外，中國影市進入11月後逐漸冷清，不論是《古魯家族2：霸器新時代》這樣的荷李活新片，還是《赤狐書生》這樣的國產新片，票房都在兩三億元左右徘徊，若想要衝擊年度總票房200億的小目標，則需要更多高分新片提振大盤。

目前看來，被賦予厚望的荷李活超英片《神奇女俠1984》反響不佳，上映3日票房僅1.2億元；而定於25日上映的荷李活動畫《靈魂奇遇記》雖然前期口碑不錯，但鑒於皮克斯在中國市場的不穩定表現，也並不被看好。年底將至，今年内地荷李活大片票房慘淡已成定局，倒是12月31日上映的國產片《送你一朵小紅花》頗有爆款像，或將為明年的内地電影市場開個好頭。

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責任編輯：游昊雲

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