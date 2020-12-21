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【新冠疫苗】内地首個mRNA新冠疫苗生產車間奠基 可年產1.2億劑

社會熱點 13:11 2020/12/21

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中國首個mRNA新冠疫苗生產車間建設奠基儀式21日在雲南省玉溪市疫苗產業園舉行。該mRNA新冠疫苗產業化建設項目投資2.8億元（人民幣，下同），一期產能為每年1.2億劑，預計開工後8個月內建成投入運營。

該新冠病毒mRNA疫苗（ARcoVax）由中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院、蘇州艾博生物科技有限公司與雲南沃森生物技術股份有限公司（簡稱沃森生物）共同研制，由沃森生物負責該疫苗的產業化建設落地。

該疫苗於2020年6月19日獲得國家藥品監督管理局批准的藥物臨床試驗批件，目前處於臨床試驗階段，在一期臨床試驗中顯示了良好的安全性與免疫原性。隨著後續臨床試驗的推進，該疫苗產品一旦獲批，將實現中國創新技術路線的mRNA疫苗零突破。該疫苗擁有自主知識產權，其核心原料和關鍵設備已實現國產化。

【新冠疫苗】內地首批接種預計5000萬人次 2月15日前完成

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mRNA疫苗是近年來新興的一種疫苗形式，其基本原理是通過特定的遞送系統將表達抗原靶標的mRNA導入體內，在體內表達出蛋白並刺激機體產生特異性免疫學反應，從而使機體獲得免疫保護。

mRNA疫苗3期試驗結果保護率最高

據沃森生物董事長李雲春介紹，mRNA疫苗存在很高的技術門檻，目前世界上僅有美國與德國少數幾家公司掌握這一核心技術。mRNA疫苗產品是目前全球公布的3期臨床試驗結果保護率最高（95%）的新冠疫苗，其技術路線水平也是業界公認最高的。他表示，在玉溪建設的mRNA新冠疫苗生產車間將於8個月後建成投產，預計在2021年下半年實現產品上市供貨。

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責任編輯：游昊雲

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