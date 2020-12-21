【中美科技戰】美將批19億美元資金　替換華為中興電信設備

路透社20日報道，據一位知情人士透露，美國國會預計將批准一項19億美元資金，以支持一項移除那些被美國政府認為對所謂「國家安全」構成風險電訊網絡設備的計劃。據稱該計劃也是美聯邦政府年底支出法案以及新冠疫情紓困計劃法案的一部分。

消息人士並沒點名此前被美國政府禁用的中國電訊設備商中興及華為，但路透社將此消息與上述兩家中國公司聯繫了起來，並在標題中稱，「據消息，美國立法者將支持19億美元（資金）替換中國華為、中興的電信設備。 」

美國聯邦通訊委員會今年六月，將華為及中興通訊列入對美國國家安全構成威脅的公司名單，禁止美國公司和電訊商使用83億美元政府資金購買相關公司電訊設備。華為和中興分別提出重新審查，但都被聯邦通訊委員會拒絕。

▲ 路透︰美將批19億美元資金 替換華為中興電信設備

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在12月18日晚間，美商務部曾正式發公吿，以「保護美國國家安全」為由，將共計77個實體列入「實體清單」，其中絕大多數為中國公司、高校或個人，中芯國際、大疆等公司在列。

美商務部18日將多間中企列「實體清單」

對於美方針對中企的上述行徑，12月18日，中國外交部發言人汪文斌表示，這是美國動用國家力量打壓中國企業的又一例證，強調中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

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責任編輯：游昊雲

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