【兩岸關係】山東艦時隔一年再過台海　這一舉動有何玄機

「山東號」航空母艦昨天航經台灣海峽，解放軍表示「山東號」是通過台海，前往南海相關海域訓練。此次跨區機動訓練，是根據年度計劃的正常安排，之後還將繼續類似行動。台灣方面則派遣6艘艦船、8架次各型機監控。在中美較量升級，台海局勢緊張的當下，這一消息引发外界高度關注。

山東號時隔一年再過台海

公開資料顯示，「山東號」是解放軍除「遼寧號」（CV-16）外的第2艘航艦，也是第一艘國產航艦，於2019 年12月正式服役。上一次「山東號」通過台海是去年12月26日，由南向北航經台灣海峽，期間美國、日本軍艦尾隨在後；而今年解放軍航空母艦則有2次經過台灣海峽周邊，分別是4月12日及4月23日，均是「遼寧號」通過台灣東部海域。

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在中美較量升級，台海局勢緊張的當下，這一消息引发外界高度關注。有報道指，有日本學者預測，解放軍可能會攻占東沙群島。日本國際關係學者小笠原欣幸近日指出，解放軍軍機最近三個多月來在台灣西南海域進行的高強度偵察，足以在500多名台軍駐守的東沙群島发動一場「迅雷不及掩耳」的軍事行動。

不過，台灣學者趙春山表示，大陸最近发動戰爭的可能性不大。他認為，「北京的原則是不避戰也不求戰，此時发動戰爭只會引起美國甚至全球聲討，不符合和平統一、发展經濟、保持戰略定力的目標。」

高頻艦機訓練 說明雙航母可同時出動

值得注意的是，山東艦已入列一周年，且多次進行出海訓練。據此前相關報道，山東艦分別於2020年的5月下旬到6月中旬、整個9月份和10月中旬共計三次出海訓練實驗。12月17日，山東艦再奔赴渤海某海域訓練。此次訓練中，殲-15戰鬥機在山東艦甲板上連續多天高頻率起降，完成最大架次出動回收等訓練任務。

對此，曾有大陸軍事專家指出，航母的主要戰鬥力體現在艦載機上，大頻率地進行艦機融合的訓練說明山東艦、遼寧艦兩艘航母已經形成戰鬥力，已經形成了「雙航母」可以同時參加軍事任務的能力。

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責任編輯：尹航

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