  • 19°C
香港時間 : 20201221日 (一) 14:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩岸關係】山東艦時隔一年再過台海　這一舉動有何玄機

國情動向 14:04 2020/12/21

分享：

「山東號」航空母艦昨天航經台灣海峽，解放軍表示「山東號」是通過台海，前往南海相關海域訓練。此次跨區機動訓練，是根據年度計劃的正常安排，之後還將繼續類似行動。台灣方面則派遣6艘艦船、8架次各型機監控。在中美較量升級，台海局勢緊張的當下，這一消息引发外界高度關注。

山東號時隔一年再過台海

公開資料顯示，「山東號」是解放軍除「遼寧號」（CV-16）外的第2艘航艦，也是第一艘國產航艦，於2019 年12月正式服役。上一次「山東號」通過台海是去年12月26日，由南向北航經台灣海峽，期間美國、日本軍艦尾隨在後；而今年解放軍航空母艦則有2次經過台灣海峽周邊，分別是4月12日及4月23日，均是「遼寧號」通過台灣東部海域。

「等爸爸回家」台灣下架 大陸國台辦：他們怕什麼？

【中美角力】特朗普卸任前再打台灣牌？台媒列7種可能性

在中美較量升級，台海局勢緊張的當下，這一消息引发外界高度關注。有報道指，有日本學者預測，解放軍可能會攻占東沙群島。日本國際關係學者小笠原欣幸近日指出，解放軍軍機最近三個多月來在台灣西南海域進行的高強度偵察，足以在500多名台軍駐守的東沙群島发動一場「迅雷不及掩耳」的軍事行動。

不過，台灣學者趙春山表示，大陸最近发動戰爭的可能性不大。他認為，「北京的原則是不避戰也不求戰，此時发動戰爭只會引起美國甚至全球聲討，不符合和平統一、发展經濟、保持戰略定力的目標。」

高頻艦機訓練 說明雙航母可同時出動

值得注意的是，山東艦已入列一周年，且多次進行出海訓練。據此前相關報道，山東艦分別於2020年的5月下旬到6月中旬、整個9月份和10月中旬共計三次出海訓練實驗。12月17日，山東艦再奔赴渤海某海域訓練。此次訓練中，殲-15戰鬥機在山東艦甲板上連續多天高頻率起降，完成最大架次出動回收等訓練任務。

對此，曾有大陸軍事專家指出，航母的主要戰鬥力體現在艦載機上，大頻率地進行艦機融合的訓練說明山東艦、遼寧艦兩艘航母已經形成戰鬥力，已經形成了「雙航母」可以同時參加軍事任務的能力。

【拜登中國】幕僚提醒拜登：我怕某天醒來  大陸已朝台灣射導彈

南韓綜藝running man將台灣與中國並列 微博網民怒爆要罷看（組圖）

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】美軍轟中國缺席會議 京駁斥「責任全在美方」
2020/12/17
【中美角力】美軍轟中國缺席會議 京駁斥「責任全在美方」
中芯國際等中企遭美列貿易黑名單 王毅籲中美對話協商取代制裁
2020/12/19
中芯國際等中企遭美列貿易黑名單 王毅籲中美對話協商取代制裁
《外商投資安全審查辦法》釋3訊號 美媒：中美再次交手
今日
《外商投資安全審查辦法》釋3訊號 美媒：中美再次交手
軍事 戰爭 台灣海峽 航空母艦 陸軍 軍艦 南中國海 台灣 日本 解放軍

上一篇文章

知華權威傅高義猝逝 為中美關係留這般遺願

下一篇文章

中美疫苗新一戰 對美國出現「免疫落差」怎辦？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美科技戰】搞垮華為無意義 美專家：北京能隨時這樣做
【中美科技戰】搞垮華為無意義 美專家：北京能隨時這樣做
中美疫苗新一戰 對美國出現「免疫落差」怎辦？
中美疫苗新一戰 對美國出現「免疫落差」怎辦？
黑客強攻美國又關中國事？特朗普罕與蓬佩奧「打架」
黑客強攻美國又關中國事？特朗普罕與蓬佩奧「打架」
【大灣區】廣東十四五謀建新廣深高鐵 港人北上更便利（附全文）
【大灣區】廣東十四五謀建新廣深高鐵 港人北上更便利（附全文）
【新冠疫苗】美媒曝中國疫苗推出路綫圖 明年四月是關鍵
【新冠疫苗】美媒曝中國疫苗推出路綫圖 明年四月是關鍵
【中澳關係】澳洲龍蝦跌至百元隻 賣得愈多漁民哭得愈慘（組圖）
【中澳關係】澳洲龍蝦跌至百元隻 賣得愈多漁民哭得愈慘（組圖）