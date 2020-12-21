知華權威傅高義猝逝 為中美關係留這般遺願

中美關係深陷七十年代以來最壞境地之際，美國「知華派」權威學者、主張中美以對話代替對抗的傅高義（Ezra Vogel），日前在美國逝世，終年90歲。他在人生的最後階段，也就是過去數月間，多次為解開中美死結公開獻策；他憂慮中美衝突引爆第三次世界大戰，但相信拜登能更妥善處理中美關係、也建議中方借白宮易主之機緩和雙方緊張。

日本「朝日新聞」周一（21日）報道稱，傅高義於12月20日在美國馬薩諸塞州的一間醫院去世，享年90歲。

內地澎湃新聞網引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯也指出，他收到哈佛大學日美關係項目負責人克里斯蒂娜·戴維斯（Christina Davis）發來的郵件，得知傅高義去世的消息。

外科手術後恢復不佳 傅高義離世

戴維斯稱，傅高義在接受外科手術後恢復不佳，於當地的劍橋奧本山醫院離世。

美國智庫「昆西國家事務研究所」東亞項目主任史文（Michael D. Swaine）也在Twitter上發布了傅高義的死訊。

【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰

【拜登當選】傅高義：拜登中國政策硬而不亂 殺傷力更大？

傅高義生於1930年，生前為哈佛大學教授，曾任哈佛大學東亞研究中心主任、費正清中國研究中心主任等職。

公開資料顯示，傅高義自1961年開始在哈佛學習中文和中國中古歷史，長期從事對中國政治、經濟和歷史的研究，漸漸成為美國學界的著名「知華派」學者，他在哈佛甚至有「中國先生」稱號。

傅高義精通中文和日語，被認爲是美國唯一一位對中日兩國事務都精通的學者，著作包括《日本的新中產階級》、《日本第一》、《鄧小平時代》等等。

傅高義1993至1995年間曾在美國國家情報委員會（National Intellingence Council, NIC），擔任負責東亞事務的情報官。

傅高義建議中美建三層對話機制

傅高義在臨終前最後的數個月間，屢次就如何緩和中美關係緊張，公開發表意見。其中最後一次是本月1日，他在北京香山論壇視頻研討會表示，美國當選總統拜登（Joe Biden）給中美關係帶來新的機會，中美之間應該從高層會晤、專業人士以及工作層三個層次進行推進。

【中美角力】傅高義籲中國抓住拜登上台機會 做這件事

拜登憂過度制裁中國 逼虎跳牆致一反效果

而在稍早前的11月26日，傅高義又在財經年會發表視訊演講，指過去兩年中美關係變得太差，兩國人民對彼此非常生氣，一夜之間是不能就扭轉，但認為拜登會以更加理智的方式來對待中國。他建議，中國應該抓住這個機會，重新開放美國媒體駐華記者的簽證，尋求與美國重啟對話。

傅高義今年7月接受人民日報社旗下《環球時報》訪問時表示，中美接觸儘管未完全失敗，但很不幸，兩國有發生軍事衝突可能。他警告，中美一旦因台灣問題生衝突，衝突或會升級爲一場「對全人類造成災難性打擊的大戰」。

【中美芯片戰】特朗普制裁華為卻害慘美企 拜登將改用這招

【中美角力】拜登「對華戰隊」成形 暗藏中美關係玄機？

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

