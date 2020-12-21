【兩岸關係】知華權威傅高義逝世 生前提醒蔡英文五個字

美國著名中國問題專家、哈佛大學榮休教授傅高義（Ezra Vogel）於當地時間20日在馬薩諸塞州劍橋市一間醫院去世，享年90歲。在他生命的最後幾個月內，他曾接受台灣媒體採訪，提醒台灣的領導人蔡英文五個字——「要非常小心」。

認為大陸對台灣不見得有耐心

傅高義10月曾接受台灣《遠見》雜誌視訊採訪，在兩岸議題上，傅高義提醒，「兩岸問題不會留到下一代解決！」「要非常小心！」

傅高義特別提醒蔡英文，不要只聽信美國單方面的聲音，得同時聆聽大陸釋放的所有訊息，仔細解讀其中意涵，帶領台灣走往正確的方向。

對於台灣問題，傅高義稱，中國領導人的立場始終堅定，也不見得有耐心，並非「下一代，再下一代」的推延邏輯，因此台灣必須謹慎對待。

他表示，美國大選後，無論誰當美國總統，還是會以自己國家的利益為前提，重新調整美台關係。

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傅高義最後一次在台亮相，是在11月5日舉行的「2020年第18屆遠見高峰會」第一場「國際大師．台灣連線」上，他以「美國大選與世界新局」為題指出，拜登相較特朗普，是比較溫和的領導人，因此拜登若上台，美國對外交、中美貿易談判等的作風都會變得相對溫和。

責任編輯：尹航

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