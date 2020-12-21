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【A股脈搏】滬指重上3400點 中經會提科技居首領創指升3.66%

經濟脈搏 15:55 2020/12/21

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LPR連續8個月不變符預期，加上人行近3個月首重啟14天期逆回購，刺激内地股市向上。滬指再度收復3400點，深成指漲2%，創業板指大漲逾3%。兩市板塊多數走強，農業、釀酒、周期等板塊齊發力拉升。兩市成交額有所放大，重回8000億元（人民幣，下同）上方，北向資金凈流入超70億元。

截至收盤，滬指漲0.76%報3420.57點，深成指漲2.03%報14134.85點，滬深兩市合計成交超過8640億元。在剛結束的中央經濟工作會議，提出明年8大重點任務，首次把科技排第一，帶動創業板指數漲3.66%報2882.44點，今日A股的北向資金淨流入78.61億元。

盤面上看，農業板塊大幅拉升，釀酒板塊再度活躍，光伏概念發力走高。此外，軍工、煤炭、有色、半導體、化工、汽車、鋼鐵、電力、地產等板塊均走強。

滬指重上3400點 中經會提科技居首領創指破今年頂

【中美角力】富時羅素從產品刪8中企  華春瑩曾這回應軍企門  

【A股】人行進行百億逆回購 滬指創2018年2月來新高後倒跌

安信證券指出，12月以來A股的下跌反映出投資者對政策未來退出和收緊的過度擔憂，而中央經濟工作會議給出明確貨幣政策信號，強調不急轉彎，投資者所擔心的政策懸崖現象出現概率極低，市場有望更上一層樓。

分析稱市場有望更上一層樓

而在政策信號落地之後，預計在流動性預期邊際改善，復蘇預期深化的背景下A股有望進入年初躁動行情，短期配置仍建議以順周期為主線（包括金融、可選消費、漲價鏈、出口鏈等），逐步關注增長股機會，行業上重點關注：軍工、白酒、汽車（包括新能源汽車）、白電、化工、有色、機械、保險、銀行、券商等；主題重點關注：碳中和、生物育種、高端製造等。

【中美角力】特朗普最後瘋狂？美擬把中芯及中海油列黑名單

【A股脈搏】經濟數據佳+人行放水 滬指放量收升1.1%

【金融監管】官媒連發文批互聯網金融亂象 重點一文看懂

責任編輯：游昊雲

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