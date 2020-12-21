特朗普下月離白宮  他的打擊中國戰隊忙搵工

中美關係即將進入「拜登年代」，現任總統特朗普（Donald Trump）如無戲劇變化將於下月離開白宮，而在他四年任用協助打擊中國的幕僚，也紛紛開始「搵工」或尋找其他發展機會，以開啟走出白宮後的新生活。

美國《華盛頓郵報》報道，特朗普目前依舊拒絕承認在11月3日大選中敗選。他還考慮任命競選團隊律師西德尼·鮑威爾（Sidney Powell）為特別檢察官，負責監督有關大選舞弊的調查。

有人轉到私營機構打工 有人另有盤算

與之形成對比的是，特朗普的幕僚卻開始忙著謀新職。美媒稱，副總統彭斯在華盛頓郊區有新動作，與此同時，他正計劃進行告別出訪，時間就從明年1月6日國會計算選舉人投票開始。

彭斯（Mike Pence）是特朗普白宮團隊中的悍鷹，他去年底在華盛頓智庫、伍德羅·威爾遜國際學者中心發表對中國政策演說時，就直指稱「中國長期佔美國人便宜」。

【中美角力】特朗普時代謝幕？美封殺華為炮手辭職搵工

拜登難越「特朗普陷阱」？ 學者列中美3種可能走向

白宮辦公廳主任、也就是普遍稱白宮幕僚長的馬克·梅多斯（Mark Meadows），已經與其他白宮助手和盟友們討論，合作開設一家諮詢公司的問題。馬克·梅多斯一直主張特朗普制裁更多中國企業。

美國國家經濟委員會主任、白宮首席經濟顧問、保守主義支持者庫德洛（Larry Kudlow），據報已向朋友透露，他計劃重返電視台，其相關節目正在安排中。庫德洛進入白宮工作前，曾是CNBC的節目主持人。

而稍早前，美國商務部高級官員赫爾（Cordell Hull）宣布，他會在12月初離職，擬轉戰私營領域；他曾參與制定美國針對中國的出口限制政策、包括加碼封殺華為。

【中美角力】特朗普接連敲打中國 拜登對華政策難回頭

特朗普謀下台前組西方聯盟 稱抗中國「貿易脅迫」

赫爾在過去的一年中，領導美國商務部工業安全局（BIS）實施一系列針對中國的措施，包括把華為列入制裁名單，切斷了華為的供應鏈。

美國媒體稱，白宮周邊所有的跡象都表明，特朗普的身邊人都在悄悄準備下一份工作。

特朗普白宮最後歲月 真的會在台海煽風點火嗎?

RCEP邊緣化美國 拜登惟用這招化解「特朗普惡果」

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁