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全國人大將修訂反壟斷法 劍指互聯網巨頭

經濟脈搏 20:08 2020/12/21

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日前召開的中央經濟工作會議明確，反壟斷是明年重點之一。全國人大法工委發言人岳仲明今日指，明年預定的重點立法工作包括修訂《反壟斷法》等。分析料，此舉將劍指大型互聯網平台企業，加強監管措施將陸續出台。

中國現行的《反壟斷法》是在2008年8月正式實施，今年初曾首次大修，包括新增「認定互聯網領域經營者具有市場支配地位還應當考慮網絡效應、規模經濟、鎖定效應、掌握和處理相關數據的能力等因素」等。

中共五中全會後，隨螞蟻集團IPO剎停，互聯網領域反壟斷大幕徐徐拉開。上周召開的中經會提出，明年要強化反壟斷和防止資本無序擴張。會議提出，要完善平台企業壟斷認定、數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範。要加強規制，提升監管能力，堅決反對壟斷和不正當競爭行為。金融創新必須在審慎監管的前提下進行。

中央財經委員會辦公室副主任韓文秀解讀時表示，國家支持平台企業創新發展，但平台經濟的許多業務具有金融性質，有的實際上是鑽監管的空子，造成過度金融化。他指出，市場壟斷和無序擴張野蠻生長的問題日益明顯，出現限制競爭、損害消費者權益、風險隱患積累等衍生的問題，存在監管滯後，甚至監管空白。

他指，平台企業創新發展可增強國際競爭力，惟同時要依法依規發展健全數字規則，完善相關法律法規，加強對壟斷行為的控制，提升監管能力。

事實上，當局早先已打響互聯網反壟斷第一槍，上周一（14日），國家市場監督管理總局依據《反壟斷法》第48條、49條作出處罰決定，對阿里巴巴投資有限公司、騰訊控股企業閱文集團和深圳市豐巢網絡技術有限公司分別處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。當局指，三家企業未履行其依法申報股權收購的義務，均構成違法實施的經營者集中。

上月10日，市場監管總局還發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，明確規定了平台不得濫用其優勢地位，界定了平台經濟中出現的不公平價格行為、限定交易、大數據殺熟、不合理搭售等概念。

內地就互聯網平台經濟領域 擬出台反壟斷指南

【雙11】內地敏感時刻提電商「反壟斷」  釋放這個重磅訊號

責任編輯：蒯宇澄

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