▲ 中芯謀兩招抗美求存 蔣尚義回巢絕非內訌

中美科技戰白熱化、中芯國際 （0981） 被美國納入制裁實體清單之際，這間中國芯片（又稱晶片）龍頭企業突現人事巨變，蔣尚義回巢任副董事長、現任聯合CEO梁孟松請辭。行業內部有分析指，蔣重新擔任高職，是要推動中芯兩大產業策略，對抗美國封殺、以求生存下去。

有觀察者指，蔣上梁下是中芯國際轉型應變的人事遞變，背後有縝密的布局，而非外界形容的「內訌」或「內鬥」。

有半導體業內人士透露，中芯迎來蔣尚義出任副董事長，背後有兩大盤算：

一是蔣尚義可協助採購極紫外光（EUV）設備。 二是在美國制裁下，中芯要轉向發展小芯片（Chiplet）、先進封裝，蔣在這方面有專長，相信有能力帶領殺出一條生路。

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美國商務部18日宣布，將中芯等80家中企列入實體清單，今後沒有獲得美方許可證，美企不得銷售10納米及以下製程技術給中芯。

值得注意是，中芯雖已實現不依靠極紫外光（EUV）光刻機生產7納米芯片；但如要提升7納米芯片質素，以及開發更高端的5和3納米芯片，EUV還是必不可缺的技術和設備。

蔣尚義可搭路買EUV光刻機

現時生產最高端的EUV光刻機的企業不多，主力的還是荷蘭的ASML公司；但在美國禁令下，ASML雖不一定要聽從美方，但也很難作出決定、向中國提供EUV設備。

科技媒體Digitimes引述半導體業者表示，中芯目前面對的是有錢也買不到EUV和美企大廠設備材料的窘局，當務之急是另謀求生之道。

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中芯董事長周子學看中蔣尚義與ASML有良好關係，希望借助他協助，為中芯引進EUV等設備。蔣尚義2019年任職武漢弘芯執行長期間，就曾引進中國首台高階ASML光刻設備，當時聲稱將用來生產14納米及以下先進製程。

蔣或有助推動中芯發展Chiplet技術

另一方面，蔣尚義再次選擇加入中芯陣營時也透露，他非常熱中於開發先進封裝技術和小芯片（Chiplet），「在中芯國際實現（這一種）理想會比較容易」。

所為小芯片是一種用以替代現有傳統高端芯片的技術，簡而言之，Chiplet是把大芯片分割成小芯片設計及製造，用以提高良率及降低生產成本，然後再利用先進封測技術，把這些小芯片整合起來、安裝入產品後，能產生與傳統芯片同一功能。

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小芯片目前技術尚未成熟，倘成熟後，可形成與傳統芯片分庭抗禮的技術生態。中芯向這方面發展，主要是可規避美國在傳統芯片領域的封殺、讓中芯有另一條生存的道路可供選擇。

報道指，蔣尚義對小芯片技術有專長，因此中芯犧牲曾讓中芯製程技術大躍升的梁孟松，而羅致蔣尚義，目的是要實現公司技術轉型或多元，是逼不得已的決策。

責任編輯：鄧國強

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