英國變種病毒會否令疫苗無效？中國專家這樣說

英國疫情急轉直下，新型冠狀病毒變種傳染力猛增70%，全球逾40個國家和地區都禁止英國航班往來，以防英國疫情傳入。新冠疫苗好不容易剛剛推出，英國變種新冠病毒尤其令人關注。但上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，病毒變異其實在意料之中，而新冠疫苗尚未普及前，病毒沒有壓力下就出現抗疫苗變種的機會不大。

英國發現新冠病毒的新突變株，可能會加速病毒在英國傳播，倫敦地區隨之採取最高等級（4級）防疫措施。《英國醫學期刊》（BMJ）專家Jacqui Wise 迅速發文，仔細了解英國這個病毒變異。

張文宏以此結合前期國際變異株的流行，以及中國國家生物信息中心對於新冠病毒變異的追踪後表示，就像前段時間出現的D614G突變一樣，病毒在傳播中不斷出現變異，並出現優勢株是必然的，是生物進化的自然現象，在意料之中。

張文宏指出，新冠病毒是一種RNA病毒，隨著病毒的複製過程自然地發生突變。「成千上萬的突變已經出現，但只有極少數可能是重要的，並以可察覺的方式改變病毒。」

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他引述英國新冠研究機構COG-UK科學家Sharon Peacock稱，目前在S蛋白中大約有4,000個突變，（中國的國家生物信息庫檢測到了2,900個），突變可用作病毒的傳播路徑和疫情爆發的監測，和致病性或者傳播力是否增強沒有必然的因果關係。

「目前只能說這個新出現的N501Y與新近出現的英國東南部爆發有關，也沒有發現感染後的疾病更為嚴重。採取更為嚴格的防疫等級，還是為了避免醫療擠兌的發生。」

大家未接種 病毒變種令疫苗無效機會微

對於變種新冠病毒會否令疫苗變得無效，張文宏表示，這在疫苗普及接種前機會不高。他解釋，病毒沒有面臨疫苗的壓力，也基本不能自然篩選出對疫苗無效的病毒變異株。目前疫苗會產生針對S蛋白許多區域的抗體，一個單一的突變降低疫苗的效力可能不大。

「迄今在試驗中被證明有效的疫苗類型只有在上市後才會因為疫苗壓力，篩選出對疫苗無效的突變。這需要等待疫苗上市後我們對疫苗保護失敗的病例做測序來驗證。一旦發現對疫苗無效的變異，那時候可以很容易地對疫苗進行調整，就像我們在流感疫苗上做的那樣。」

他預期，疫苗接種在將來到達一定水平後，新冠會成為一個和流感接近的季節性呼吸道感染性疾病。

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病毒自然演化愈傳愈快 人類措施須果斷

張文宏又稱，所有的快速傳播的病毒經過一撥一撥的選擇，它都會變得傳播得更快，人類接下去勢必會採取更為果斷的阻斷的措施，迅速地把R0值（每病人傳染平均人數）打下來，再接下來建立自然的群體免疫或疫苗的注射，使得我們的疫情最終得到控制。

「所以對於這個消息的播出，我個人認為應該是給我們非常大的警醒，對於疫情廣泛蔓延的各個國家，我們必須採取比較堅決的措施。 」

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責任編輯：連兆鋒