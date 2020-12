【中美角力】美商務部列黑名單 涉逾百間中俄軍事相關企業

▲ 美商務部列黑名單 涉逾百間中俄軍事相關企業

美國商務部21日將58家中國企業與45家俄羅斯企業列入「軍事最終用戶」清單,限制美國企業與這批公司貿易往來。清單包括中國航空發動機集團、中國航空工業集團等。

美商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示,此舉在建立新程序,協助出口商篩選客戶。他並表示,國防部體認到美國藉助與全球企業夥伴關係,致力打擊中國與俄羅斯將美國技術用於破壞穩定的軍事計畫,有其重要性。

商務部工業暨安全局(Bureau of Industry and Security)將修改出口管理條例(Export Administration Regulations),增列「軍事最終用戶」(Military End User)清單。

第一批被列入清單中的包括58家中國企業與45家俄羅斯企業,這些企業被認定與中國和俄羅斯軍方有關連。未來美國企業若想向清單中的企業出售最終可能用於軍事用途的產品時,必須先取得許可證。

58家中國企業被列入清單

清單包括中國航空發動機集團(Aero-Engine Company of China)下屬8個機構、中國航空工業集團(Aviation Industry Corporation of China)下屬7個機構、上海飛機設計研究院(Shanghai Aircraft Design and Research Institute)等。俄羅斯對外情報局(SVR)也在名單之中。

這是商務部繼18日將中國海洋石油總公司與中芯國際及其11家附屬機構等企業列入實體清單後,再一次大動作針對與軍方關係密切的中俄企業加強管制。

責任編輯:游昊雲

