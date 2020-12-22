▲ 中國疫苗重大突破 科興疫苗三期測試巴西首過關

新冠肺炎中國苗疫研製再有重大突破！科興控股在巴西完成第三期、即最後一期試驗，證實有效率超過國際標準的50％，科研人員更預期其實際有效率可達95％堪比輝瑞疫苗。這是科興在首個國家完成所有測試，意味獲批准上市邁重要一步。

華爾街日報報道，巴西是全球首個完成科興控股CoronaVac疫苗三期試驗的國家，印尼和土耳其也在進行該疫苗的試驗。由於新冠疫情在中國基本得到控制，中國的疫苗開發商不得不在國外進行臨床試驗。

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巴西上周完成了科興CoronaVac疫苗的三期試驗，參與該試驗的人士告訴《華爾街日報》，結果表明CoronaVac超過了國際科學家認為提供保護所需的50%有效性門檻。

在巴西測試 有效率逾五成即合格

上述人士不予透露更多資訊。但追蹤該疫苗研發的科學家們表示，他們預計該疫苗的有效性可媲美其他在試驗中已被證明有效性高達95%的新冠疫苗。

聖保羅Ribeirao Preto Medical Schoo教授Domingos Alves表示，「所有人都希望有效性能達到90%以上」。他稱，相關試驗的第一階段結果非常好。

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獲得聖保羅政府支持、一直在進行CoronaVac疫苗試驗的巴西Butantan Institute準備本周三宣布該疫苗的有效性。但Butantan周一表示，該研究所認為目前給出的有關疫苗有效性的任何資訊都「純屬猜測」。

富裕國家從西方製藥商那裡全力購買疫苗的同時，較貧窮的國家則把希望寄託在中國身上。科興控股的CoronaVac疫苗還可在溫度介於36-46華氏度的普通冰箱中保存，使得該疫苗更易於在欠發達地區運輸並存儲。

科興疫苗實際有率比率 或達95％水平

聖保羅州州長João Doria牽頭了上述這款中國疫苗在巴西的研發工作，該疫苗有望成為首批獲准在這個受疫情嚴重衝擊的拉美國家使用的疫苗之一。目前為止，巴西登記的新冠死亡人數超過18.7萬，並持續報告數萬例的單日新增病例，這些嚴酷的事實使得該國成為疫苗的理想試驗地。

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聖保羅州政府稱，巴西首都和其他七個州的大約11,000名衛生工作者參加了上述三期試驗，其中一半人接種了CoronaVac疫苗，另一半人使用的是安慰劑。

數據待正式公布 科興疫苗或很快可上市

Butantan主管Dimas Covas在一次採訪中說，由五位科學家組成的一個獨立委員會正在對上述三期試驗結果進行評估，他們將確認有效性。Covas不予透露這些專家的身份，但表示他們來自巴西和中國以外的國家。

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上述試驗結果將於周三提交給巴西和中國的藥品監管機構。Covas稱，中國可能先於巴西批准CoronaVac疫苗。

而此前，中國另一款疫苗，即國藥新冠疫苗已獲阿聯酋批准上市；當時指，國藥疫苗在該國行的第三期測試中，有效率達達86％、沒有嚴重副作用個案，但數據仍待核實公布。

責任編輯：鄧國強