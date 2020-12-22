中國疫苗搭路攻歐洲？藥明生物在德國做了這事

新冠肺炎中國疫苗研製進入衝刺階段之際，德國拜耳（Bayer）和中國藥明生物（WuXi Biologics）21日宣布達成收購交易，藥明生物將以約1.5億歐元、折合港幣逾14.2億元，收購拜耳位於德國伍珀塔爾的生物藥原液廠，用於生產新冠疫苗和其它生物藥中的活性成分。

總部位於德國勒沃庫森的拜耳是全球最大的醫藥保健和農業領域企業之一。藥明生物 （2963） 是一家開放式生物製藥技術平台，在中國上海、無錫和蘇州擁有三個營運基地、並在香港上市；其為全球生物製藥公司和生物技術公司提供端到端研發服務。

藥明生物斥1.5億歐元 購拜耳旗下一間工廠

此次收購是藥明生物今年第二次在德併購製藥廠。

今年4月，其完成了對拜耳在德國勒沃庫森一家生物製劑工廠（DP7）的收購交易。藥明生物方面21日表示，此次收購的生物藥原液廠（MFG19）面積達3萬平方米，包括3條1000升灌流和6條2000升流加生產線以及獨立的下游配套設施，將進一步提昇藥明生物對於新冠疫苗及其他生物藥的全球供應能力。

MFG19和DP7兩間工廠預計將在2021年內投入生產，為藥明生物歐洲生產供應鏈提供有力支持。拜耳和藥明生物均表示，此次交易尚待監管部門批准，預計將在2021年上半年完成。

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責任編輯：鄧國強

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