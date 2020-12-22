【中澳關係】世貿證實 澳洲已就中國徵大麥關稅正式提申訴

▲ 世貿證實 澳洲已就中國徵大麥關稅正式提申訴

中澳關係持續緊張，世貿組織（WTO）12月21日證實，澳洲已就中國對澳洲大麥徵收關稅一事向該組織提出申訴，這項要求已於21日分發給世貿組織成員。

世貿組織12月21日在其官方網站上證實，澳洲已就中國對澳洲大麥徵收關稅一事向該組織提出申訴，要求世貿組織就大麥關稅一事與中國進行爭議磋商。總部位於日內瓦的世貿組織21日正式向其成員公布並分發了這一要求。

世貿組織在聲明中稱，澳洲聲稱，中國大麥關稅措施不符合世貿組織《反傾銷協定》、《補貼與反補貼措施協定》和1994年《關稅與貿易總協定》（GATT）的規定。

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中國5月對澳洲大麥徵收80.5%反傾銷補貼關稅

澳洲上周表示，已就中國對澳洲大麥徵收關稅的行動提出正式申訴，在成立一個裁決小組之前，兩國將開始為期60天的正式討論期。60天後，如協商仍未能解決爭議，投訴人可要求專家組進行裁決。

早前有報道指出，中國在5月份對澳洲大麥徵收總計80.5%的反傾銷和反補貼關稅，實質上阻止了價值10億美元的貿易，而據報中國政府已批准發電廠不受審批限制進口煤炭，但澳洲除外。

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責任編輯：游昊雲

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