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上海iPhone代工廠爆勞資糾紛 銷量差用這招變相裁員？（有片）

社會熱點 12:17 2020/12/22

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工人到廠房外抗議，據報與保安爆發衝突，多人被捕

位於上海的iPhone代工大廠、台企昌碩科技有限公司爆發勞資糾紛，逾千工人19日起到廠房門外抗議，與保安和公安發生肢體衝突，盛傳多人被捕。事件起因是和碩以調整產能為由，強制把部分工人調到江蘇崑山，拒絕者即被辭退，同時部分工人的薪金、補貼亦未足額發放。消息在微博等主流社交平台上已悉數刪除，惟自媒體、境外傳媒仍有報道。

據網上流傳的影片，大批工人當日包圍廠房抗議，場面混亂，與保安發生拉扯。隨後公安趕到，拘捕多名工人，並要求抗議的人群散開。有消息指工人當日已與昌碩達成5項協議，後者承諾調職改為自願，不辭退拒絕的工人，並維持應有的福利，部分人下午離開。但境外媒體最新消息指，工潮至今仍未結束，原因是昌碩突然反口，並將已貼出的公告撕下。

昌碩的母企是台灣和碩聯合科技股份有限公司，以開發生產電腦周邊、通信技術、消費性電子產品為主。和碩未正面回應事件，僅稱許多在網絡上流傳的都是不實消息。

工人稱被剋扣工資，質疑調職是變相炒人

消息指，昌碩拖欠大批工人「返費」，即是所謂求職補貼。目前內地工廠因招工難，普遍會向中介公司支持招聘費用，而中介公司為了盡快招募工人，則會拿出部分費用給求職者當作補貼。「他（昌碩）把我們派到崑山那邊，主要是消磨人的意志。」一名李姓工人批評，昌碩是訂單不足、人手過剩，擬透過強制調職迫走部分工人，「給你返費太難了，生產線上領導就找你麻煩，想方設法讓你走，就想節約這個開支，不想給你這個錢。盡管目前五廠現在還有活幹，但上星期是上三休四，上四休三，一天也只是8個小時」。

另一名來自廣西的大學生，在6月起入職昌碩工作三個月，中介承諾月薪5,000元人民幣，做滿75天即能拿到「返費」6,500元。但直至目前，他收到6月部分工資3,071元，7月工資是4,201元，以及約3,000元的「返費」，8月工資至今仍未收到。由於大學開課，加上學校因疫情實行封閉式管理，他無法到上海維權，只能在社交平台呼籲社會關注。

【中印衝突】印度設進口障礙 打擊中國製蘋果iPhone和小米設備

緯創iPhone廠被砸  印度製造取代中國被指「發夢」（組圖，有片）

主力代工iPhone 12 mini，銷量輸預期

內媒指，昌碩是和碩旗下最重要的iPhone代工基地，而今年約七成iPhone 12 mini訂單由和碩接收，但由於iPhone 12 mini在美國單機售價高達729美元，比iPhone 11貴了30美元，加上歐美各國又因疫情而限制實體店營業，導致iPhone 12 mini銷售不如預期。業界傳出，和碩已開始產能調節，將明年上半年訂單從2,800萬部下修至1,600萬部。

雖然正值聖誕節的購物旺季，但由於疫情嚴峻，蘋果已宣布暫時關閉美國加州、田納西州共57間門市，以及英國、德國、荷蘭、墨西哥和巴西的店，總計將近100間，是蘋果全球509間直營店的五分之一、近兩成左右，且沒有宣布重啟門市的具體日期。外媒指這是蘋果自今年3月以來最大的關門潮，蘋果是歐美零售業的關鍵指標，可見當地商家處境艱難。

台商緯創iPhone廠內地遷印度 結果工人暴動砸毀

中國製電子產品銷量增 配件縮水的iPhone 12應記一功？

責任編輯：陳建錫

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