  • 19°C
香港時間 : 20201222日 (二) 13:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國疫苗攻略曝光：接種後需留觀30分鐘 否則會這樣

社會熱點 12:12 2020/12/22

分享：

中國疫苗攻略曝光：接種後需留觀30分鐘 否則會這樣

多國陸續開始廣泛接種新冠肺炎疫苗，中國新冠疫苗亦快將正式出爐，據報1月為首批5,000萬人接種，高風險人群優先。中國疾控中心披露一套中國疫苗「接種攻略」，顯示接種者打針後需要留下觀察30分鐘，「如果離開到外面就可能會意外受傷」。

對於民眾接種新冠疫苗，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶提出以下5項流程。

  • （1）接種前，先了解疫苗禁忌狀況。

疫苗說明書一般有列明接種禁忌人群，民眾接種前一定要了解疫苗說明書中規定的事項。發熱患者、慢性病發作期患者、急性病發作患者、孕婦等群體，不建議接種新冠疫苗。

  • （2）還要了解接種流程。

這次重點人群接種其實規定了目標人群，採取預約方式，希望這些重點人群提前去了解當地接種點在接種疫苗時，採用的預約方式，以及接種過程中需要進行的準備工作。

  • （3）接種時，隨身攜帶身份證或接種證。

因為接種疫苗之後，要進行相關記錄。

  • （4）如實向接種醫生報告自己最近的健康狀況。

由接種醫生來判斷其是否能夠接種新冠疫苗，從而避免後期出現一些不良事件。

  • （5）接種新冠疫苗後要留觀30分鐘。

急性過敏性反應雖然發生率很低，但是一旦出現這樣情況，在接種點會有相應措施來及時處理，降低風險。部分青少年等人群在接種疫苗後，還有可能出現心因性反應，也就是暈針。那麼在這30分鐘觀察期裏，如果遇到這種情況，人們在接種點一般是坐著的狀態，可如果離開到外面就可能會意外受傷。

王華慶提醒公眾，如果出現超過攝氏38.5度高燒，或局部紅腫比較厲害、超過2.5厘米，都要及時向接種醫生要報告。如果還有一些其他情況，如出現相關的疾病，建議這些受種者盡快去醫院就診。

英國變種病毒會否令疫苗無效？中國專家這樣說

內地首批接種預計5000萬人次 2月15日前完成

衛健委：幾款疫苗剛獲中期分析所需病例數

對於中國疫苗有效率和安全性如何，國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉周一（21日）透露，走得比較快的研發企業剛剛獲得，可以用於III期臨床試驗中期分析所需的病例數，目前他們正在向國家藥監局滾動提交相關的資料。

他強調，只有這些資料揭盲，並且達到監管機構要求的標準，監管機構才能給予其附條件上市或者上市的批准，一旦批准上市，我們就可以啟動新冠疫苗的規模化生產。

鄭忠偉又指，中國7月以來用於緊急使用的新冠疫苗，具有比較好的安全性，累計開展了超過100萬劑次緊急接種，其中6萬多人去到境外高風險地區和國家，到目前為止沒有出現嚴重感染的報告。

揭中國疫苗數據為何遲遲不出來 有效率是這樣計的

中國疫苗重大突破 科興疫苗三期測試巴西首過關

中國疫苗搭路攻歐洲？藥明生物在德國做了這事

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【新冠疫苗】美媒曝中國疫苗推出路綫圖 明年四月是關鍵
2020/12/21
【新冠疫苗】美媒曝中國疫苗推出路綫圖 明年四月是關鍵
中國疫苗為何「不搶跑爭第一」 官媒揭這原因
2020/12/18
中國疫苗為何「不搶跑爭第一」 官媒揭這原因
【新冠疫苗】衛建委詳解中國疫苗：保護半年沒有問題
2020/12/21
【新冠疫苗】衛建委詳解中國疫苗：保護半年沒有問題
科興新冠疫苗採購中標價400元兩劑 內地接種收費漸浮面
2020/12/17
科興新冠疫苗採購中標價400元兩劑 內地接種收費漸浮面
【新冠疫苗】5個Q&A話你知 接種者仍可能染疫但病情輕
2020/12/17
【新冠疫苗】5個Q&A話你知 接種者仍可能染疫但病情輕
疫情 傳染病 中國 新冠肺炎 疫苗 中國疾病預防控制中心 新冠肺炎疫情

上一篇文章

上海iPhone代工廠爆勞資糾紛 銷量差用這招變相裁員？（有片）

下一篇文章

英國變種病毒會否令疫苗無效？中國專家這樣說
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

冬至為何大過年？南方吃湯圓 北方吃這個
冬至為何大過年？南方吃湯圓 北方吃這個
【廣州大停電】南方斷電無關停購澳洲煤 這才是真相（組圖，有片）
【廣州大停電】南方斷電無關停購澳洲煤 這才是真相（組圖，有片）
【廣州大停電】今晨突斷電！城區漆黑一片 部份地方斷水斷網（組圖，有片）
【廣州大停電】今晨突斷電！城區漆黑一片 部份地方斷水斷網（組圖，有片）
廣州大停電元兇找到了 不是限電而是這個（組圖，有片）
廣州大停電元兇找到了 不是限電而是這個（組圖，有片）
【新冠肺炎】全球第二階段疫情恐折騰2年 疫殁者更多
【新冠肺炎】全球第二階段疫情恐折騰2年 疫殁者更多
【廣州大停電】5G機械人幫手應變 廣州上月演練全市停電（組圖）
【廣州大停電】5G機械人幫手應變 廣州上月演練全市停電（組圖）