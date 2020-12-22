▲ 中國疫苗攻略曝光：接種後需留觀30分鐘 否則會這樣

多國陸續開始廣泛接種新冠肺炎疫苗，中國新冠疫苗亦快將正式出爐，據報1月為首批5,000萬人接種，高風險人群優先。中國疾控中心披露一套中國疫苗「接種攻略」，顯示接種者打針後需要留下觀察30分鐘，「如果離開到外面就可能會意外受傷」。

對於民眾接種新冠疫苗，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶提出以下5項流程。

（1）接種前，先了解疫苗禁忌狀況。

疫苗說明書一般有列明接種禁忌人群，民眾接種前一定要了解疫苗說明書中規定的事項。發熱患者、慢性病發作期患者、急性病發作患者、孕婦等群體，不建議接種新冠疫苗。

（2）還要了解接種流程。

這次重點人群接種其實規定了目標人群，採取預約方式，希望這些重點人群提前去了解當地接種點在接種疫苗時，採用的預約方式，以及接種過程中需要進行的準備工作。

（3）接種時，隨身攜帶身份證或接種證。

因為接種疫苗之後，要進行相關記錄。

（4）如實向接種醫生報告自己最近的健康狀況。

由接種醫生來判斷其是否能夠接種新冠疫苗，從而避免後期出現一些不良事件。

（5）接種新冠疫苗後要留觀30分鐘。

急性過敏性反應雖然發生率很低，但是一旦出現這樣情況，在接種點會有相應措施來及時處理，降低風險。部分青少年等人群在接種疫苗後，還有可能出現心因性反應，也就是暈針。那麼在這30分鐘觀察期裏，如果遇到這種情況，人們在接種點一般是坐著的狀態，可如果離開到外面就可能會意外受傷。

王華慶提醒公眾，如果出現超過攝氏38.5度高燒，或局部紅腫比較厲害、超過2.5厘米，都要及時向接種醫生要報告。如果還有一些其他情況，如出現相關的疾病，建議這些受種者盡快去醫院就診。

英國變種病毒會否令疫苗無效？中國專家這樣說

內地首批接種預計5000萬人次 2月15日前完成

衛健委：幾款疫苗剛獲中期分析所需病例數

對於中國疫苗有效率和安全性如何，國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉周一（21日）透露，走得比較快的研發企業剛剛獲得，可以用於III期臨床試驗中期分析所需的病例數，目前他們正在向國家藥監局滾動提交相關的資料。

他強調，只有這些資料揭盲，並且達到監管機構要求的標準，監管機構才能給予其附條件上市或者上市的批准，一旦批准上市，我們就可以啟動新冠疫苗的規模化生產。

鄭忠偉又指，中國7月以來用於緊急使用的新冠疫苗，具有比較好的安全性，累計開展了超過100萬劑次緊急接種，其中6萬多人去到境外高風險地區和國家，到目前為止沒有出現嚴重感染的報告。

揭中國疫苗數據為何遲遲不出來 有效率是這樣計的

中國疫苗重大突破 科興疫苗三期測試巴西首過關

中國疫苗搭路攻歐洲？藥明生物在德國做了這事

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒