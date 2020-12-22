【神州快訊】郵儲銀行獲批籌建直銷銀行 探索「三農」金融服務新模式

12月21日，中國郵政儲蓄銀行（下稱「郵儲銀行」）在上交所發布公告稱，郵儲銀行擬全資發起設立子公司，名稱擬為中郵郵惠萬家銀行有限責任公司（下稱「郵惠萬家銀行」），註冊資本擬為50億元（人民幣，下同），註冊地擬為上海市，郵儲銀行持股比例為100%。

打造郵儲銀行「第二曲綫」

郵儲銀行在公告中表示，設立郵惠萬家銀行符合監管政策導向，符合商業銀行數字化轉型的市場趨勢，也符合郵儲銀行自身業務發展需要。

郵儲銀行將把郵惠萬家銀行作為改革創新試驗田，共同探索綫上綫下協同發展的創新模式，盤活和賦能綫下網絡，加快數字化、敏捷化、場景化轉型，打造郵儲銀行轉型發展的「第二曲綫」。

數據顯示，截至9月末，郵儲銀行涉農貸款餘額1.38萬億元，普惠型小微企業貸款餘額7,902.39億元。根據郵儲銀行發布的公告，郵惠萬家銀行旨在探索綫上綫下協同發展的創新商業模式，基於科技的手段、普惠的理念、市場的運營，落實國家鄉村振興戰略，踐行「服務三農、助力小微、普惠大眾」的發展使命，打造金融服務鄉村振興、科技助力美好生活的創新聯接平台。

加速推進新零售

近年郵儲銀行加速布局新零售，堅持以數字化轉型為主綫，將信息科技視為業務發展的核心驅動力，持續加大信息科技投入，每年拿出營業收入的3%左右投入到信息科技領域。數據顯示，截至2020年6月末，郵儲銀行信息科技投入51.64億元，佔營業收入比例3.53%。

郵惠萬家銀行將整合內外部生態場景，為「三農」和小微客戶提供個性化的綜合服務；依託金融科技，賦能郵儲銀行的綫下渠道，共同探索綫上綫下協同發展的創新模式；拓展「三農」及小微增量客群，激活和挖掘郵儲銀行的存量客戶價值，促進郵儲銀行加快實現數字化轉型升級。

郵惠萬家銀行將在組織與人才、風控與技術等方面建立一套具有自身特色的銀行運營體系，同時將着力打造人員能進能出、職務能上能下、薪酬能高能低的靈活體制機制，激發組織活力。

強化風控體系建設

數據顯示，截至9月末，郵儲銀行不良貸款率0.88%，不到行業平均值的一半；撥備覆蓋率403.21%，是行業平均水平的兩倍多。

據知，郵惠萬家銀行將繼承郵儲銀行的資源稟賦，在借鑒郵儲銀行風險管理經驗的基礎上，建立全面風險管理體系，充分發揮大數據、人工智能等互聯網技術，以「數據賦能，場景風控」為核心，打造智能高效的風控模式。

（特約）