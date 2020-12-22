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會見歐盟使節 王毅：中歐投資協定有望達成一致

國情動向 12:20 2020/12/22

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外交部長王毅昨日在北京會見歐盟及27個成員國駐中國使節時提及，中歐投資協定「有望達成一致」，並指雙方應把握好對話合作主導面、互利共贏主基調，妥善管控處理分歧。

十四五開局年 中歐關係面臨重要機遇

據外交部官網發文，王毅說，今年是中國同歐盟建交45周年，是中歐關係的大年。中歐關係克服疫情影響，取得重要進展。中歐相互支持幫助，積極開展抗疫合作。雙方成功召開中歐領導人會晤、中德歐領導人會晤，為中歐關係健康发展提供戰略指引。

王毅說，務實合作成為中歐關係发展中的亮點，中國首次成為歐盟第一大貿易夥伴，雙方正式簽署中歐地理標志協定，中歐投資協定有望達成一致，雙方決定建立綠色、數字兩個高層對話機制。

王毅表示，當前國際形勢複雜多變，中歐作為多極化進程中的兩支重要力量，應該共同為世界提供更多穩定性。明年是中國「十四五」規劃開局之年，也是歐盟實施大規模復甦計劃的啟動之年。中歐關係面臨重要機遇。雙方應抓住機遇，趁勢而上，開展全方位合作。

中歐班列首趟電商專列從深圳出發 助大灣區打通歐洲市場

美媒：中國要求禁止批評者與會被拒 中歐貿易論壇取消

【美國大選】牽動「新三國演義」 中歐關係恐受考驗

文章引述歐盟駐華代表團團長和歐盟成員國駐華使節表示，歐洲高度重視中國在國際上发揮的重要作用，願與中方共同努力，落實好歐中領導人達成的重要共識，加強溝通交往，共同推進歐中重大議程和各領域務實合作取得積極進展。

稍早前，有媒體消息指，在談判有了大幅進展後，中歐投資協定可望在今年底前簽署，中國同意為歐盟企業開放更多市場，包括金融服務、製造業和房地產等領域。

責任編輯：尹航

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歐盟 金融服務 中國 歐洲 貿易 金融 王毅 中歐關係 外交 疫情

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