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華為小公主姚安娜開微博玩自拍　網友錯曬重點（組圖）

經濟脈搏 12:42 2020/12/22

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華為小公主姚安娜開微博玩自拍　網友錯曬重點（組圖）

華為深度捲入中美角力，面對驚濤駭浪之際，華為創辦人任正非的小女兒姚安娜（Annabel Yao）的一舉一動也特別易受人關注。她周一（21日）首次開通微博，第一篇貼文就是曬出自拍照，並祝大家「冬至快樂」。網民不但稱讚姚安娜的高顏值，更眼尖發現她並不是用華為最新的Mate40手機，留言促她「手機該換了」。

綜合媒體報道，姚安娜21日在微博貼文寫道「冬至快樂，北京好冷呀」，並搭配自拍照一張。照片中可以看到她穿著黑色運動服、紮了馬尾辮，精緻五官有著大眼睛和尖下巴，顏值不輸網紅。

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今年22歲的姚安娜是任正非與第二任妻子生的女兒、孟晚舟同父異母的妹妹。她在國外留學多年，今年剛從美國哈佛大學畢業，主修計算機科學和統計學，曾在波士頓科技公司BrainCo實習，參與研發智能假肢。

姚安娜是任正非與第二任妻子所生

她也活躍於名媛聚會，和已故澳門賭王女兒何超欣等人是閨密，被稱為「華為最美千金」。

由於如用華為Mate40發帖，微博會顯示Mate40的字樣，但姚安娜的帖子卻沒有，反映她不是使用這款華為最新旗艦機。網民評論，除了大讚她的美貌之外，也調侃「轉發有華為送嗎」、「居然沒用Mate40」？

任正非小女兒驚艷近照曝光 網友讚「真名媛」

任正非首談背後的女人：前妻是30萬紅衛兵領袖

據了解，姚安娜目前尚未接觸家中的企業工作，但經常會參加時尚活動，被猜測可能會進入娛樂圈發展。也有人拿她來對照姊姊孟晚舟的際遇，孟晚舟目前仍在加拿大進行引渡官司。

而在此前一天，姚安娜周日（20日）也在社交平台曬出一組靚照，曝自己這個假期仍然在等待錄取通知書。照片中，她妝容精致，在聖誕樹邊擺造型。

美封殺後首現身 任正非2萬字受訪全文出爐

「華為小公主」傳現身加國 探同父異母姐姐孟晚舟

【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？

責任編輯：鄧國強

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