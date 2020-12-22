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大灣區能源交易中心試運 在國際市場建立話語權

國情動向 13:23 2020/12/22

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大灣區國際能源交易中心試運，前期支持多種現貨能源交易

歷時1年建設的粵港澳大灣區國際能源交易中心，在近日舉行的一場能源論壇上宣布展開試運，目前以原油、液化天然氣（LNG）、液化石油氣（LPG）、成品油、電力和化工品、新能源、碳交易為主營業務。商務部原副部長、中國貿促會原會長姜增偉表示，中國仍面臨進口依存度高、國際話語權不足，建設國際化能源交易平台將有助走出當前困局。

內媒報道，該交易平台通過5G、區塊鏈、大數據的應用，達到降低交易成本、提高交易效率的目標，同時可助力國內能源企業走出去、國際能源企業走進來。交易中心董事長龔家龍指，平台是由中國產業海外發展協會、中國石油流通協會、歐美同學會企業家聯誼會等機構共同支持設立，已支持十多種能源產品現貨交易。中國石油流通協會會長邸建凱表示，中國對外開放程度將會進一步提升，打通國際國內兩個市場，形成雙循環新發展格局，因此進一步加強中國與各國的能源合作顯得十分必要。

前期以現貨為主，後期將加入期貨業務

根據規劃，大灣區國際能源交易中心建成後，將成為亞洲首個創新型國際能源交易中心，由國際大型私募基金機構、國際能源行業資本巨頭、國際著名資產管理機構等單位持股，在全球開展併購和收購。背靠中國及「一帶一路」國家的巨大能源需求，借助香港國際金融中心的便利，加快中國在國際能源交易上從參與者到引領者的角色轉變。

服務模式在前期以現貨交易為主，中後期展開「期現結合」創新模式，實現「現貨+期貨」業務上線。交易市場方面，研發創新現貨交易、遠期交易、報價交易、OTC市場交易等多種交易模式，推動原油、天然氣、成品油等重點石油石化產品的線上交易，建立完善的外幣結算、貿易融資、貿易清算、保證金管理等金融服務體系；打造集交易、信息、金融、物流於一體的功能體系，建設服務市場的專業平台。

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責任編輯：陳建錫

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