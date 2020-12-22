【中美角力】美國調查電視機製造商TCL 放風將擴大制裁

▲ 美國正審查TCL，指其生產的電視機都裝了後門程式

特普朗政府繼續對中國企業出手，將中芯、大疆等加入貿易黑名單後，美國國土安全部（DHS）周一（21日）再放風稱，正考慮對中國採取進一步限制措施，包括禁止使用強迫勞動製造的商品，並點名批評電視機生產商TCL（01070），指其產品均安裝後門程式，令用戶面臨網絡入侵和數據外洩風險，當局正對TCL等實體進行審查。

中國外交部近日回應美國制裁時表示，中方歷來主張，合作是中美雙方唯一正確選擇，中方敦促美方同中方相向而行，在相互尊重的基礎上管控分歧，在互惠互利的基礎上拓展合作。

▲ TCL是全球第3大電視機生產商

國土安全部部長Chad Wolf表示，當局今年已發現該公司在所有電視機上安裝了後門，很快將發布商業建議，告誡不要使用與中國有關聯的公司提供的數據服務和設備。另外，當局將發布「對抗中華人民共和國的戰略行動計劃」，該計劃將藉鑑特朗普2017年的國家安全戰略和一份2020年的文件，其中羅列了美國的對華戰略措施。

TCL午後急挫逾16%，低見5.11元，截至發稿報5.33元，跌幅達12.91%。

Chad Wolf又指，中國利用美國的簽證制度，派遣中國學者、留學生到美國境內竊取國家機密資訊，利用美國的自由市場盜取商業機密，威脅美國人的生計和國家安全。美國擬對中國實施進一步限制，除了收緊對申請移民及簽證的審查，還將繼續調查其他正使用美國科技而跟中國政府有聯繫的企業。

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責任編輯：陳建錫