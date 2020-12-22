內地「惜食法」草案曝光 客人吃剩要繳廚餘垃圾費（組圖）

今年8月，中央推行「惜食」，各地相繼出台監督和制止食物浪費的措施。之後，反食品浪費法草案今日（22日）首次亮相全國人大常委會會議。草案明確，餐飲服務提供者可對造成明顯浪費的消費者收取處理廚餘垃圾的相應費用。即是說，在餐廳吃飯時，如果食客吃不完，可能會被收取廚餘垃圾處理費。

內地點餐浪費或將收廚餘垃圾處理費

綜合內媒報道，反食品浪費法草案規定，餐飲服務提供者應當主動對消費者進行防止食品浪費提示提醒；按照標準規範制作食品，合理確定數量、份量，提供小份餐等不同規格選擇；不得誘導、誤導消費者超量點餐；可以對造成明顯浪費的消費者收取處理廚餘垃圾的相應費用。草案規定，餐飲服務提供者誘導、誤導消費者超量點餐造成明顯浪費並拒不改正的，處一千元（人民幣，下同）以上一萬元以下罰款。

另外，在社交平台上，吃播十分流行，官媒此前批評過大胃王吃播的行為，草案亦對此作出規定。

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草案提到，廣播電台、電視台、網絡音視頻服務提供者制作、发布、傳播宣揚量大多吃、暴飲暴食等浪費食品的節目或者音視頻信息的，由廣播電視主管部門、網信部門按照各自職責責令改正，給予警告；拒不改正或者情節嚴重的，處一萬元以上十萬元以下罰款，並可以責令暫停相關業務、停業整頓，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法追究法律責任。

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責任編輯：尹航

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