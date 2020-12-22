【中美角力】美艦巡南沙島礁 解放軍罕即時強硬回應

美國「麥凱恩」號驅逐艦（USS John S. McCain）今日在南海南沙群島，執行航行自由行動，解放軍對其予以警告驅離。解放軍南部戰區發言人表示，美方這種行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，中方表示堅決反對。

解放軍罕即時強硬回應

據美媒報道，在行動中，美國軍艦在有爭議的南沙群島上主張了航行權和自由。

海軍在一份聲明中說，該行動「符合國際法」，並「通過挑戰中國，越南和台灣對無辜通過的限制，維護了國際法中承認的海洋的權利，自由和合法使用」 。

中國人民解放軍南部戰區新聞发言人田軍里表示，12月22日，美國「麥凱恩」號驅逐艦未經中國政府允許，擅自沖闖我南沙島礁鄰近海域，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力對其予以警告驅離。

田軍里表示，美方這種行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，中方表示堅決反對。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決履行職責使命，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

稍早前，「山東號」航空母艦周日（20日）航經台灣海峽，解放軍表示「山東號」是通過台海，前往南海相關海域訓練。

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責任編輯：尹航

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