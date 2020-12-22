  • 19°C
香港時間 : 20201222日 (二) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】美艦巡南沙島礁 解放軍罕即時強硬回應

國情動向 15:04 2020/12/22

分享：

美國「麥凱恩」號驅逐艦（USS John S. McCain）今日在南海南沙群島，執行航行自由行動，解放軍對其予以警告驅離。解放軍南部戰區發言人表示，美方這種行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，中方表示堅決反對。

解放軍罕即時強硬回應

據美媒報道，在行動中，美國軍艦在有爭議的南沙群島上主張了航行權和自由。

海軍在一份聲明中說，該行動「符合國際法」，並「通過挑戰中國，越南和台灣對無辜通過的限制，維護了國際法中承認的海洋的權利，自由和合法使用」 。

中國人民解放軍南部戰區新聞发言人田軍里表示，12月22日，美國「麥凱恩」號驅逐艦未經中國政府允許，擅自沖闖我南沙島礁鄰近海域，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力對其予以警告驅離。

田軍里表示，美方這種行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，中方表示堅決反對。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決履行職責使命，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

稍早前，「山東號」航空母艦周日（20日）航經台灣海峽，解放軍表示「山東號」是通過台海，前往南海相關海域訓練。

【中美角力】美國調查電視機製造商TCL 放風將擴大制裁

【中美角力】美公布「軍事終端用戶」黑名單　包括香港飛行服務隊

知華權威傅高義猝逝 為中美關係留這般遺願

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解
 

 

政治 地緣政治 軍事衝突 軍事科技 軍備 軍事 美國 南中國海 中國 解放軍

上一篇文章

【新冠疫苗】科興疫苗上市倒數 一文看懂各項重點

下一篇文章

【中美角力】美國調查電視機製造商TCL 放風將擴大制裁

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【兩岸關係】知華權威傅高義逝世 生前提醒蔡英文五個字
【兩岸關係】知華權威傅高義逝世 生前提醒蔡英文五個字
【中澳關係】澳洲龍蝦跌至百元隻 賣得愈多漁民哭得愈慘（組圖）
【中澳關係】澳洲龍蝦跌至百元隻 賣得愈多漁民哭得愈慘（組圖）
中美疫苗新一戰 對美國出現「免疫落差」怎辦？
中美疫苗新一戰 對美國出現「免疫落差」怎辦？
特朗普下月離白宮 他的打擊中國戰隊忙搵工
特朗普下月離白宮 他的打擊中國戰隊忙搵工
黑客強攻美國又關中國事？特朗普罕與蓬佩奧「打架」
黑客強攻美國又關中國事？特朗普罕與蓬佩奧「打架」
【大灣區】廣東十四五謀建新廣深高鐵 港人北上更便利（附全文）
【大灣區】廣東十四五謀建新廣深高鐵 港人北上更便利（附全文）