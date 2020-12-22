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【英國疫情】變種新冠病毒暫未傳中國 無致病性提高證據

社會熱點 15:54 2020/12/22

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近期新冠變種病毒在英國散布，中國疾控中心副主任馮子健表示，中國目前沒有發現變種病毒移入；另外，尚未有證據顯示變種病毒的致病性、毒力提高。

英國近期出現傳染力提高70%的新冠病毒新變種，許多城市封城，一些國家也宣布暫時禁止英國班機入境。馮子健昨接受央視「新聞1+1」節目採訪時表示，從中國所獲得的病毒序列來看，無論移入人員、貨物或冷鏈食品，從各途徑獲得的病毒，都沒發現中國已有變種病毒移入。

對於變種病毒，馮子健引用數據指出，近期7至8週，英國中南部的新冠肺炎發病率，大概每週增加4倍，而新變種病毒所佔比例也大幅提升。但他也指出，目前沒有跡象顯示變種病毒的「致病性」提高。他解釋，「致病性」反映在感染者中有多少人發病、出現症狀。

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【新疆疫情】新冠病毒或變種　内地無症狀感染者恐大增

變種病毒未有毒力提升證據

馮子健說，反倒看到無症狀感染者的比例上升，若是這樣，「致病性」可能在下降。他另外指出，並未觀察到變種病毒的「病死率」提高，顯示未有「毒力」提升的證據。而目前研發疫苗所產生的抗體，面對變種病毒時是否也有保護性？他指未有這方面的更多數據，需進一步觀察驗證。

中國工程院院士鍾南山今天則在廣州出席國家呼吸醫學中心掛牌活動時也說，尚未有新變種病毒「病死率」改變的具體內容；也無證據顯示變種病毒是否影響疫苗的有效性。

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責任編輯：游昊雲

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