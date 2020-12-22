【新冠疫苗】科興疫苗上市倒數 一文看懂各項重點

▲ 科興疫苗安全性高，儲存容易

科興生物研發的新冠疫苗在巴西通過最後試驗，料實際有效率堪比輝瑞。在全球疫苗競賽逐漸白熱化下，加上包括香港在內，多個國家地區已事先大手採購，估計科興疫苗已離上市不遠。相信現階段市民最關心的，無非是疫苗產量、安全性等問題。

年產量逾3億劑，計劃擴大一倍

科興員工透露，公司新建佔地2萬平方米的廠房，其疫苗原液車間的年生產能力已超過3億劑，正在加速擴大製劑車間的產量，盡快提升至年產6億劑。未來科興還將考慮出口一定數量的半成品到巴西、印尼等有生產能力的國家，在當地完成配比、灌裝等流程，以進一步提升生產效率。科興此前宣布將 因應市場需求增產， 今年年底能生產約1億劑。

該產量可覆蓋相當於中國的十分之一人口，但是科興生物還向海外供貨，除了印尼已經有疫苗到貨之外，還包括土耳其、巴西和智利，另外部分疫苗可能被投放到國際人道救援上。

安全性高，有效率尚待公布

科興疫苗採用的是傳統的滅活技術，已在生產流感疫苗上廣泛應用，相比其他用新技術的疫苗，較不會出現明顯的副作用。在巴西進行的的第三期臨床試驗中，科興疫苗過了國際科學家認為提供保護所需的50%有效率門檻。國際醫學期刊《柳葉刀》曾刊登論文指出，科興疫苗在早期試驗中引發了快速免疫反應，但產生的抗體水平低於正在康復的新冠患者。

▲ 科興疫苗已在內地部分省市獲批緊急接種

熱穩定數據佳，保存更容易

科興疫苗主要的優勢在於它能夠在常規冰箱溫度即2℃至8℃保存，和牛津/阿斯利康研發的腺病毒載體疫苗有相同優點。 而莫德納的疫苗須存放在-20℃的環境下，輝瑞疫苗則須存放在-70℃的環境下。 科興專家透露，該款疫苗的熱穩定實驗數據令人滿意，實踐中可以在非冷鏈環境下保存較長時間，而各項指數仍在達標線以上。

滅活技術安全，產量或受限制

滅活疫苗相對安全，且成本較低，但並非沒有缺點， 但在生產過程需要進行細胞和病毒培養、建立毒株等工作，產能放大存在一定難度。相比之下，美國等國能夠獲得足夠的疫苗供應，部分原因在於新一代的mRNA疫苗技術不依賴於細胞的擴增，具有生產時間短、容易實現量產的優點。

病毒出現變種，疫苗能否應付

英國出現新型冠狀病毒變種，病毒的傳播速度較過往的各種病毒株快七成。但英國專家指出，目前沒有證據表明這種突變將對疫苗產生任何影響。北京生命科學研究所資深研究員李文輝表示，此次新冠病毒在英國的突變中，其主要部分G614已經是主要流行株了，至於是否會影響目前研發的新冠疫苗的效力，「影響是有的，但不是很大」。

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責任編輯：陳建錫