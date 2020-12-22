▲ 解放軍075艦真身全曝光 被視武統台灣神器（組圖）

中美地緣政治角力白熱化、台灣海峽緊張局勢升級的敏感時刻，排水量貼近航母的解放軍075兩棲攻擊艦二號艦，周二（22日）在上海進行海試；大量相關圖片在社交媒體傳播，讓這艘巨艦的神秘面紗揭開。有軍事分析員指出，075是搭載相當數量軍用直升機、兩棲戰車、氣墊登陸艇的母艦，大陸一旦對台動武，可作有力支援。

內地「觀察者網」引述網民拍到的照片及記述報道，中國新一代075型兩棲攻擊艦二號艦，周二上午7點半在拖船的協助下，離開上海滬東中華造船廠泊位，沿黃浦江進入東海水域，以展開首次試航。

解放軍075二號艦今次海試，與075一號艦首次海試相距僅僅139天，反映中國軍方正高速建造這種先進攻擊戰艦。

075二號艦速建 透出解放軍戰略

事實上，075型兩棲攻擊艦二號艦於今年4月22日在滬東中華造船廠下水，從下水到首次試航只用了100天，這亦比一號艦有所提速。據了解，075一號艦從下水到試航的時間，長達239天。

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「觀察者網」指，這說明滬東中華造船廠在舾裝二號艦時，充分汲取了首艦舾裝時的經驗教訓，舾裝工作進展相對順利，建造速度進一步加快。

075型兩棲攻擊艦是中國自主研發製造、排水量為3.6萬噸的大型平甲板兩棲攻擊艦，即其排水量，已達中國首艘全國產航母山東艦的接近一半（山東艦滿載排水量約7萬噸）。

075型艦可以搭載超過20架直升機，包括直-9、直-10、直-18、直-20等，同時設有塢倉，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船。

兩棲攻擊艦 可搭載武裝直升機及登陸艇

該艦入役後，將大幅度提高解放軍立體登陸、兩棲攻擊和多樣化任務能力，彌補解放軍兩棲作戰艦艇分隊直升機運作能力不足的缺點。在075二號艦入役後，解放軍075型兩棲攻擊艦也可以輪流值班，做到全天候有075戰備。

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有軍事分析員指出，075型艦或部署在南海，同時一旦真的發生對台軍事行動，這種戰艦也能扮演重要角色。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）日前指出，075型是中國目前最大的兩棲攻擊艦，也是世界第三大，可搭載數百名軍力。

目前，075三號艦已經在滬東成型，根據一號艦和二號艦從成型到下水的時間推算，075三號艦也將於近日下水。

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責任編輯：鄧國強

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